“新基建” 新动能 新引擎

在位于广州开发区的广州创维平面显示科技有限公司生产车间内，工人们在流水线上作业。

新华社记者 邓 华摄

在新冠肺炎疫情“大考”中，数字化技术发挥了重要作用。从助力防疫抗疫的硬核科技到便利复工复学的“云课堂”“云办公”“云签约”，从助力中小企业抵御风险到赋能现代化城市管理……数字经济正成为重要的经济增长点。

数字经济新动能的加速崛起，显现了中国经济的韧性和潜力。近来，从中央到地方围绕“新基建”，加快推动数字经济做大做强，让高质量发展的步伐更实、成色更浓。

壮大转型动能

从中央到地方近期频频出台相关支持举措打造数字经济新引擎。加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设成为中国经济发展中的热词。

广州开发区、广州高新区抢抓广州人工智能与数字经济试验区建设机遇，推出《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区加快“新基建”助力数字经济发展十条》，提出强化“新基建”底层数字技术支撑，三年内投入1亿元，培育一批操作系统、数据库、中间件、芯片、流版签软件、网络安全软硬件领军企业，打造国家级信息技术应用创新基地。

专家表示，近年来中国数字经济快速发展，以互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等为代表的新一代数字科技与实体经济日趋融合。在抗击疫情的背景下，中国正将疫情冲击转化为经济转型动力，培育壮大数字经济新动能，加快撬动“新基建”引擎，激发新经济潜能。

在日前举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委高技术司司长伍浩说，这次疫情让全社会对信息技术深度融合与数字化转型所带来的巨大效益认识更深。“未来一段时期，数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎，各行业各领域数字化转型步伐将大大加快。”

赋能传统产业

“新基建”与数字技术发展紧密相连，是发展信息化、智能化、数字化的重要载体。专家表示，数字技术赋能传统产业，提升资源配置效率提升，优化经济结构；数字经济是加快产业升级和经济转型步伐、推动经济高质量发展的有效途径。

国家发展改革委副秘书长高杲表示，下一步将加快数字经济创新发展试验区建设，加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业，加快改造传统产业，促进平台经济、共享经济持续健康发展，培育更多的经济和就业新增长点。

在政策激励下，一批数字经济企业迅速发展。近日，位于粤港澳大湾区科技创新枢纽核心区的中国软件CBD（中央商务区）项目在广州试投产运营。中国软件CBD项目投资方、科学城（广州）投资集团有限公司总经理赵光南表示，该项目将对接以区块链为特色的重点软件企业、高校、科研院所和创业创新平台，打造粤港澳大湾区信息技术集聚区。

完善生态链条

从技术的研发迭代，到商业模式的创新，都离不开创新环境的沃土。当前，微观的模式创新、中观的产业更迭、宏观的整体推进，正加速形成数字化赋能创新驱动的全链条、大生态。

在加大“新基建”的同时，工信部日前推出20条举措，支持工业互联网发展，加快工业互联网应用到智慧生产和产业转型中来。国家发展改革委等23个部门近日联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，特别提出构建“智能+”消费生态体系，促进产业和消费双升级。

构建数字经济的链条和生态，各地政府也在综合施策。广州开发区政研室主任李耀尧表示，广州开发区、广州高新区将结合自身特色，重奖制造业数字化，推动制造业转型升级和新业态、新模式发展，支持以移动互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术为支撑，加快推动重点传统制造业的产品智能化、装备智能化和生产智能化。

(责编：杨曦、孙阳)