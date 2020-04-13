稳健运行，央企发挥“压舱石”作用(锐财经·一手抓防疫 一手促发展（45）)

近期，位于新疆库车市的中石化西北油田采油三厂在加大新井产能建设的同时，积极应用多种方式对老井进行改造，使老井作业修复率和成功率稳步提高，为“百日攻坚创效”行动夯实基础，确保完成全年生产经营目标。

石立斌摄（人民视觉）

近期，在河北省沧州市青县中石油渤海装备产业园区内，13家企业在抓好疫情防控的同时，推进复工复产。园区内华油钢管公司中俄东线天然气管道生产项目等稳定运行，既确保国家重点工程建设，也为国内外装备用户及时供货。图为园区内工人在钢管生产线上工作。

张腾扬 苑立伟摄影报道

日前，位于江苏常州经济开发区的中车戚墅堰机车有限公司已全面复工复产，工人们正在总装出口“一带一路”沿线国家尼日利亚的机车。这批11台火车机车是自2019年开始出口尼日利亚的第二批“中国智造”内燃机车，全部采用中国标准、中国技术研发制造。图为工人们正在总装机车。

史 康摄（人民视觉）

今年一季度，中央企业科学应对疫情带来的不利影响，抢抓市场，提质增效，化危为机，总体上运行稳定，部分央企业绩逆势增长，发挥了国民经济“稳定器”“压舱石”的作用，也为稳定全球产业链注入力量，力保“中国制造”不断档、全球物流不断线。

多家央企业绩逆势增长

在疫情冲击、企业业绩下滑的背景下，今年第一季度，部分中央企业实现了经营业绩逆势增长，为疫情笼罩下的中国经济注入了活力，也为相关产业和上下游企业增添了信心。

一季度，中国一重保持逆势上扬态势，新增订货同比增长13.7%，营业收入同比增长52.47%，利润总额同比增长103.37%，实现首季“满堂红”；国家电投黄河水电公司完成发电量122.47亿千瓦时，同比增长9.26%；中国电子旗下湖南长城计算机系统有限公司一季度实现利润总额470万元，同比增长286%，实现工业产值2.14亿元，同比增长58.9%；中国石化燃料油销售有限公司经营实现经营总量633万吨，同比增长18%……

疫情之下，以大数据、“云”平台为依托，部分中央企业寻找化危为机的突破口，一季度实现逆势攀升，经营业绩亮眼。国网电商公司发挥互联网平台、场景和技术优势，加快推进电子商务、金融科技业务，一季度交易规模和新增注册用户数同比分别增长87%和140%。一季度电费网银交易规模突破950亿元，同比增长60%，线上产业链金融平台交易额突破200亿元。

国资委副主任任洪斌表示，数字化技术催生了企业发展的新业态、新模式，企业数字化转型势在必行，经济的数字化转型需要全社会协同推进。“国有企业要带头做好经营管理和商业模式的数字化转型，发挥央企的示范引领作用。”任洪斌说。

为稳定全球产业链挑大梁

在这次疫情防控阻击战中，央企顶梁柱作用凸显。面对国际疫情的复杂局势，中央企业海外项目在做好防疫抗疫的基础上，在能源供应、技术攻关、保障物流等方面下功夫，助力稳定全球产业链。

在沙特，中国华电运维的世界最大联合循环电站项目的阿美吉赞电站攻坚克难，保证疫情防控“不休假”，生产调试“不打烊”，坚持安全运行299天；在南非，国家能源集团龙源南非公司输送超18亿千瓦时的清洁电能，发电量突破1.74亿千瓦时；在巴基斯坦，中国华能萨希瓦尔电站累计完成发电量 235亿千瓦时……中央企业海外公司积极协调国内外物资供应、适时调配海外人员、启动本土化招聘，确保一线防疫的同时，保证全球能源不“断链”。

央企加大技术创新力度，保证海外项目顺利推进，实现“中国制造”不断档。今年2月以来，国家电网中国电力技术装备有限公司承建的巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660千伏直流输电工程，先后组织了10余个批次的换流变电物资采购发运，为境内外导线、铁塔、金具等行业近40家上下游厂商的复工复产增强了信心。

业内人士指出，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，中央企业在积极复工复产、保证全球项目稳步运营的同时，提升“中国制造”技术创新能力，抓住变革和转型的关键机遇期，实现全球产业链向数字化、智能化和服务化的转型。

央企继续向改革要动力

向改革要动力，央企改革取得重要进展。根据国资委数据，自2018年8月启动国企改革“双百行动”以来，中央企业所属“双百企业”聚焦重点目标任务，推动综合性改革取得积极成效，截至去年末，累计改革任务完成率达55.14%。

日前，继国企改革“双百行动”、国资国企“综改试验”后，又一国企改革专项工程——百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动（“科改示范行动”）启动。此次专项行动共选取了200余户国有科技型企业，将进一步推动企业深化市场化改革，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在此基础上复制推广成功经验。

业内人士认为，从“混改”到“科改”，国企改革越来越聚焦主业，深度和广度都将超越以往，今后国企混改将越来越多与产业改革融合，多路并进，民航业、零售业、科技型企业等混改预期升温，机制改革力度也将加大。

国资委副主任翁杰明指出，科技型企业的定位和特性决定了要在以改革创新激发活力动力上先行一步，科技型企业改革创新的成熟经验有利于为全国国有企业改革提供有益示范。“各中央企业、各地国资委和有关科技型企业要紧紧抓住激发活力、提高效率的市场化改革主线。”翁杰明说。

(责编：杨曦、孙阳)