15招为新经济“撑腰”

探索5G等新一代数字技术应用和集成创新、大力发展“宅经济”等新业态、支持平台企业帮助中小微企业渡过难关……日前，国家发展改革委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》，明确在已有工作基础上，大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。

具体怎么做？《实施方案》提出，近期主要在5个方面推出15条举措。

推进数字化转型伙伴行动。鼓励平台企业开发更适合中小微企业需求的数字化转型工具、产品、服务；支持在产业集群、园区等建立公共型数字化转型促进中心；推动基础软件、通用软件、算法开源。

组织数字化转型示范工程。支持行业龙头企业、互联网企业建立共享平台，推动企业间订单、产能、渠道等方面共享；树立一批数字化转型企业标杆和典型应用场景；支持产业生态融合发展示范。

开展数字经济新业态培育行动。在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，在教育领域推进在线教育政策试点；探索建立新业态成长型企业名录制度；广泛开辟工资外收入机会，鼓励对创造性劳动给予合理分成；面向自由设计师、网约车司机、自由行管家、外卖骑手、线上红娘、线上健身教练、自由摄影师、内容创作者等各类灵活就业者，提供职业培训、供需对接等多样化就业服务和社保服务、商业保险等多层次劳动保障。

突破数字化转型关键核心技术。鼓励研究机构、产业联盟举办形式多样的创新活动，围绕解决企业数字化转型所面临数字基础设施、通用软件和应用场景等难题，引导各方参与提出数字孪生的解决方案；组织关键技术揭榜挂帅，征集优秀解决方案。

强化数字化转型金融供给。以专项资金、金融扶持形式鼓励平台为中小微企业提供云计算、大数据、人工智能等技术以及虚拟数字化生产资料等服务；对于获得国家政策支持的试点平台、服务机构、示范项目等，原则上应面向中小微企业提供至少一年期的减免费服务；探索根据云服务使用量、智能化设备和数字化改造的投入，认定为可抵押资产和研发投入，对经营稳定、信誉良好的中小微企业提供低息或贴息贷款，鼓励探索税收减免和返还措施；创新面向上下游企业的信用贷款、融资租赁、质押担保、“上云”保险等金融服务。

国家发改委相关负责人强调，要结合推进疫情防控和经济社会发展工作，积极推进传统产业数字化转型，培育以数字经济为代表的新经济发展，及时总结和宣传推广一批好经验好做法。后续，国家发改委将进一步商相关部门，统筹组织实施试点示范、专项工程等工作。

(责编：杨曦、孙阳)