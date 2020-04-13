以商圈回暖助力经济复苏（治理者说）

商贸活则经济活，实体兴则产业兴。秉持人性化、时尚化、景观化、精细化理念，推动商圈转型升级，切实保障民生福祉，让城市生机勃勃

突如其来的新冠肺炎疫情，给经济社会发展带来了不小冲击。湖南省长沙市的五一商圈原本人气火爆，在疫情期间遭遇“寒冬”。如何让商圈重现活力，如何助推商业复苏，是在做好疫情防控工作前提下重启经济商贸活动的重要课题。

4月8日召开的中央政治局常委会会议强调，各级党委和政府要增强紧迫感，因地制宜、因时制宜优化完善疫情防控举措，千方百计创造有利于复工复产的条件，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。近段时间，面对疫情带来的发展问题，长沙市天心区贯彻落实党中央决策部署，按照省市委各项工作安排，积极作为解难题，打出减税降费、稳岗扩就业、延长结转期、发放防疫物资等一系列组合拳，有序推动商圈复工复产复市。

以商圈回暖助力经济复苏，尽量盘活存量扩大融合，激发商圈新动能。促进文旅与消费融合，全面盘活名城、名人、名街、名号等存量资源，打造商圈文旅聚集区，在创新发展中留住文化之“魂”；促进日间经济与夜间经济融合，发挥湖南省首家夜间经济服务中心作用，增强时空活力；促进线上与线下融合，通过发放消费券或举办线上线下节会等方式，满足消费升级需要、顺应互联网经济发展态势；促进服务与场景融合，提升商圈服务质量，适应市场需求；促进新品牌与老字号融合，提升品牌内涵，提高品牌热度，拓展国际销量。

以商圈回暖助力经济复苏，切实提升商圈治理水平，营造商圈新环境。我们以老城区有机更新为依托，用“绣花功夫”扮靓街区，推行24小时景区化管理，把商圈专项整治与日常监管相结合，带动购物环境整体升级，实现宜业、宜居、宜乐、宜游。聚焦“放管服”改革，坚持“政府主导、企业主体”原则，对受疫情影响较重的餐饮行业、文娱产业、实体商贸业等，给予税费减免等优惠政策，着力打造“全天候、零距离、无缝隙、立体式”服务企业模式。通过调动商家自主性，发挥商圈联盟作用，撬动商圈企业扩大投资、升级改造，推动跨界融合，提升“亩均效益”。

以商圈回暖助力经济复苏，鼓励创新创业抢抓机遇，引领商圈新时尚。商圈繁荣能够缓解疫情带来的就业压力。天心区计划在商圈内开展“跟着党组织学创业”和青年创意“首店行动”活动，以新创业、新创意带动新消费；实施“商圈导师计划”，组织商圈企业家进校园，搭建大学到商圈的桥梁；开展“城市合伙人”计划，鼓励社会人士参与商圈经营和建设，使商圈成为挖掘消费新机会、引领消费新时尚的沃土。同时，紧抓5G基础网络全域覆盖的机遇，建设智慧商圈，打造“互联网+商圈”新模式。

商贸活则经济活，实体兴则产业兴。经过努力，长沙五一商圈已经逐步恢复活力，人气“聚”起来了，消费“火”起来了，夜晚“亮”起来了。据不完全统计，当前高峰期的人流量已经恢复到往日的70%，城市重新充满了“烟火气”。未来，我们将继续秉持人性化、时尚化、景观化、精细化理念，推动商圈转型升级，切实保障民生福祉，着力打造具有千年湖湘风韵的乐活商圈，让城市生机勃勃。

（作者为湖南省长沙市天心区委副书记、区委党校校长）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 05 版）

(责编：杨曦、孙阳)