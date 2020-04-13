人民网>>财经

以商圈回暖助力经济复苏（治理者说）

朱远红

2020年04月13日08:37  来源：人民网－人民日报
 

　　商贸活则经济活，实体兴则产业兴。秉持人性化、时尚化、景观化、精细化理念，推动商圈转型升级，切实保障民生福祉，让城市生机勃勃

　　

　　突如其来的新冠肺炎疫情，给经济社会发展带来了不小冲击。湖南省长沙市的五一商圈原本人气火爆，在疫情期间遭遇“寒冬”。如何让商圈重现活力，如何助推商业复苏，是在做好疫情防控工作前提下重启经济商贸活动的重要课题。

　　4月8日召开的中央政治局常委会会议强调，各级党委和政府要增强紧迫感，因地制宜、因时制宜优化完善疫情防控举措，千方百计创造有利于复工复产的条件，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。近段时间，面对疫情带来的发展问题，长沙市天心区贯彻落实党中央决策部署，按照省市委各项工作安排，积极作为解难题，打出减税降费、稳岗扩就业、延长结转期、发放防疫物资等一系列组合拳，有序推动商圈复工复产复市。

　　以商圈回暖助力经济复苏，尽量盘活存量扩大融合，激发商圈新动能。促进文旅与消费融合，全面盘活名城、名人、名街、名号等存量资源，打造商圈文旅聚集区，在创新发展中留住文化之“魂”；促进日间经济与夜间经济融合，发挥湖南省首家夜间经济服务中心作用，增强时空活力；促进线上与线下融合，通过发放消费券或举办线上线下节会等方式，满足消费升级需要、顺应互联网经济发展态势；促进服务与场景融合，提升商圈服务质量，适应市场需求；促进新品牌与老字号融合，提升品牌内涵，提高品牌热度，拓展国际销量。

　　以商圈回暖助力经济复苏，切实提升商圈治理水平，营造商圈新环境。我们以老城区有机更新为依托，用“绣花功夫”扮靓街区，推行24小时景区化管理，把商圈专项整治与日常监管相结合，带动购物环境整体升级，实现宜业、宜居、宜乐、宜游。聚焦“放管服”改革，坚持“政府主导、企业主体”原则，对受疫情影响较重的餐饮行业、文娱产业、实体商贸业等，给予税费减免等优惠政策，着力打造“全天候、零距离、无缝隙、立体式”服务企业模式。通过调动商家自主性，发挥商圈联盟作用，撬动商圈企业扩大投资、升级改造，推动跨界融合，提升“亩均效益”。

　　以商圈回暖助力经济复苏，鼓励创新创业抢抓机遇，引领商圈新时尚。商圈繁荣能够缓解疫情带来的就业压力。天心区计划在商圈内开展“跟着党组织学创业”和青年创意“首店行动”活动，以新创业、新创意带动新消费；实施“商圈导师计划”，组织商圈企业家进校园，搭建大学到商圈的桥梁；开展“城市合伙人”计划，鼓励社会人士参与商圈经营和建设，使商圈成为挖掘消费新机会、引领消费新时尚的沃土。同时，紧抓5G基础网络全域覆盖的机遇，建设智慧商圈，打造“互联网+商圈”新模式。

　　商贸活则经济活，实体兴则产业兴。经过努力，长沙五一商圈已经逐步恢复活力，人气“聚”起来了，消费“火”起来了，夜晚“亮”起来了。据不完全统计，当前高峰期的人流量已经恢复到往日的70%，城市重新充满了“烟火气”。未来，我们将继续秉持人性化、时尚化、景观化、精细化理念，推动商圈转型升级，切实保障民生福祉，着力打造具有千年湖湘风韵的乐活商圈，让城市生机勃勃。

　　（作者为湖南省长沙市天心区委副书记、区委党校校长）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月13日 05 版）
(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved