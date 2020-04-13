以重大工程撬动高质量发展

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95个10亿元级在建能源、管道等重大项目已复工92个，复工率达到96.8%；全市高速公路、水运、高速铁路等11个重点交通工程项目100%复工；101项市级房屋建筑和市政基础设施重点工程项目全部复工……

天津市做好疫情防控的同时，通过抓项目、稳投资，推动高质量发展。

4月5日，天津津南区，海河南岸。随着打桩机械的轰鸣转动，桩基一根根打下，承接北京非首都功能疏解的标志性工程、总投资175亿元的国家会展中心（天津）项目二期工程正式开工。这是该项目继2月20日复工后的又一重大进展。

3月27日，天津蓟州城区东南20公里外，3台大型挖掘机破土施工，一道4米多深的坑槽开挖成形，一直向南延伸。这是天津第一条跨区域、长距离、大管径输热管线——蓟宝热电联产项目的施工现场。通过这条管线，蓟州两大电厂将为宝坻城区送去热力供应，实现清洁采暖，每年可替代标准煤约27万吨。

截至目前，天津95个10亿元级在建能源、管道等重大项目已复工92个，复工率达到96.8%，超过全国平均水平。全市高速公路、水运、高速铁路等11个重点交通工程项目100%复工。101项市级房屋建筑和市政基础设施重点工程项目全部复工。

眼下，近15万名建设者奋战在天津全市2900余个建设工地上，均未发生疫情，防控平稳，施工安全。

“立足疫情防控，通过抓项目、稳投资，重大项目全面开复工，有力推动天津高质量发展。”天津市发改委副主任魏广勇说。

一工程一方案，把员工安全放在第一位

中铁六局天津地铁10号线梨园头车辆段工地，“点对点”专车将一线施工人员从家门口接到工地的项目部，安全返岗复工。项目经理刘志臣说，此次返岗的工作人员均来自河北省，他们乘车时严格佩戴口罩、测量体温，并按照核定载客人数的50%分散就座，车上专人讲解安全防护知识，下车后还要接受隔离观察等，确保疫情防护和施工生产两不误。

为确保安全复工、高效建设，项目部 “线上+线下”“人防+技防”相结合，运用大数据，通过健康码精准监测员工健康状况。地铁10号线施工现场较为分散，项目部安排专车接送工人上下班，就餐食堂采取全封闭管理，分餐打包。记者在现场看到，施工点被划分为若干模块，拉开距离，工人们“模块化”作业，减少人员聚集。“防控规程百分百执行到位，确保员工健康安全始终放在第一位。”刘志臣强调。

为统筹做好疫情防控和工程复工，天津市交通运输委制定出台了《天津市交通建设工程项目疫情防控期间开工复工指导意见》等，有序推进交通建设工程项目开复工。天津市交通运输委副主任刘道刚说，针对工程项目坐落的地点和工程自身特点，按照“一工程一方案”“一标段一方案”“一工点一方案”细化防控要求精准施策，加强员工排查、内部管理、信息报告等，对员工用餐、个人卫生、集体宿舍管理、消毒清洁、防护用品使用等各环节严格管理，确保防控措施落实落细，确保施工人员安全。

复工审批不见面办，部门联动提供服务保障

一个重大工程项目开复工的背后，往往关联着资金、用工、土地、原材料等一系列要素，以及多个部门、多项政策措施的服务保障。

“受疫情影响，项目工程在材料、人员和程序上都遇到一些困难，但二期工程仍如期开工，这都是天津市、区政府以及各部门联动协调的结果。”国家会展中心（天津）工程项目经理郭济语说，工程材料不少是来自湖北、河北、安徽等地的加工厂，工程进展顺利离不开天津与多个省份的协同复工合作。

疫情防控条件下的开复工审批是“特事”，天津推行“不见面”办，一路绿灯。用工方面，不管路途多远，交通运输部门协调运输企业专车专人帮助员工“点到点、门对门、人对人”有序返岗。用地方面，规划和自然资源部门提前预审，还帮企业对接原材料和设备供应。用电方面，电力公司加强保电，全市无一例因供电影响正常开复工项目。审批方面，开辟绿色通道，减事项、减材料、减环节、减证照、减时限，对重大项目清单内前期工作项目实行以函代证和承诺制办理。资金方面，“组合拳”撑起企业“钱袋子”——印发今年首批市级政府投资年度计划，保障重点项目建设；积极争取中央预算内资金、专项债支持，筛选6批地方政府专项债券准备项目清单，分两批下达专项债资金；与金融机构联动，向符合政策要求的项目提供专项贷款、优惠贷款利率专属金融服务等。

2月20日，天津市西青生活垃圾综合处理厂PPP项目率先复工，是天津首个复工的市、区两级民心工程在建项目。“在严格落实疫情防控要求前提下，我们按照重点民生项目、一般民生项目、其他项目的次序，列出清单，分级分类分批有序推动复工。”天津市发展改革委投资处处长高怀英举例说，根据施工环境，优先推动通风条件好、户外作业多的项目复工；根据工程特点，优先组织远离中心城区的线性工程和封闭性较好的点状项目复工；根据施工作业，优先选择外来务工少、机械化作业率高的盾构施工、桩基施工、土方挖掘等工程，通过优化作业工序，实现快速开复工。

挂图作战逐项推进，确保施工质量不打折扣

4月1日18点，国家会展中心（天津）220千伏输变电工程现场，施工人员正分散在站内三个作业点，保持1米以上距离，分别进行着室外电缆沟施工、混凝土施工和钢结构外墙板安装。

办公区内，项目经理陈妍坤在密密麻麻的表格上，用不同颜色的笔详细标注着工程进度，以及可能存在的风险点和预警等级。“挂图作战，是为了清晰地逐项推进，确保项目质量和工期。”陈妍坤说。今年，天津电网投资113亿元，总计开工66项、投产89项重点建设项目，带动社会投资约220亿元。不仅为会展中心、京滨高铁建设等重大项目提供充足电力保障，还全面建设500千伏“双环网”，提升京津冀电网协调联动能力和天津电网抗风险能力。

据了解，天津坚持防疫、安全生产两手抓、两手硬，对复工项目在不审批、不备案、不设门槛的前提下，严格规范现场监督核验，落实工程质量安全主体责任，确保施工质量不因疫情防控而打折走样。

建筑工程行业上下游企业多、产品供应链长，天津市住建委协调调动行业协会的力量，组织建材业、混凝土、钢结构幕墙和门窗等行业协会，搭建施工企业与上下游企业联系桥梁，推动水泥、混凝土、钢材、装配式建筑材料、建筑玻璃、保温材料等404家具有一定规模的建材企业实现复工复产，保证建材供应。截至目前，天津市区两级住房和城乡建设部门组织17480人，检查建筑工地34573次，始终强调不能因加强疫情防控而对工程质量有丝毫影响。

同时，扎实推进“惠企”政策落地，对部分项目取消施工图审查，优化建设工程项目评标定标程序，将防疫措施费纳入工程造价。采取简化施工许可网上办理流程、延长各类资格资质证书有效期、适用合同不可抗力条款等多项务实举措，有序推动建设项目开复工。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 06 版）

(责编：杨曦、孙阳)