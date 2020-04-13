商场市场 有序复工复市（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

3月15日，顾客步入银川一家商场。当日，宁夏回族自治区银川市部分商场恢复营业。
3月29日，在山西省运城市华曦广场餐饮部，一名咖啡师在为顾客准备饮品。
4月5日，孩子们在内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区一家购物中心内的游乐园玩耍。
辽宁省鞍山市在做好疫情防控的同时，有序恢复商贸服务企业营业。图为3月28日，摆放在鞍山一花卉市场里的鲜花。
3月28日，武汉汉口北国际商品交易中心品牌服装城内，一名服装店工作人员正在店内直播推销服装。
3月23日，顾客在西安市曲江新区一家商场内购物。
随着国内疫情防控形势持续向好，各类商场、市场逐步恢复营业。各地推出一系列举措促进消费，居民消费热情不断升温。
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