央地频出新政全面激发民间投资活力

从引导金融机构更多支持民营中小企业，到深化放管服改革优化营商环境，从鼓励民企参与重点领域混改，到深化要素市场化改革，近日，支持民企发展的利好政策接踵而至。与此同时，围绕扩大有效投资稳定经济，中央和地方频频提及吸引民间投资。据悉，在医疗、金融、新型基建、未来产业等诸多重点领域，民间投资力量将加快集结。

湖北按下“重启键”的首个工作日，首场会议聚焦民营经济和民营企业发展。4月9日，湖北省召开促进民营经济发展工作领导小组会议暨全省民营企业座谈会，研究推动民营经济和民营企业发展。湖北省委书记应勇指出，湖北省民营企业发展暂时面临困难和挑战，但同时也要看到，民营经济发展正面临“三期交汇”的有利机遇。一是战“疫”成果巩固期；二是发展动能缓释期；三是政策机遇窗口期，中央和国家有关部委将出台一揽子专项支持政策，支持湖北疫后重振。

这并非个例。4月9日，四川省委统战部组织召开民营企业家座谈会，调研了解民营企业疫情防控和满产达产情况，听取民营经济健康发展的意见建议。4月7日，河北省委书记、省人大常委会主任王东峰主持召开民营企业座谈会，强调进一步加大对民营企业的支持力度，全面解决企业在用工、原材料、人才、资金、物流、销售等方面的难题。

从全国层面看，近段时间，在推动经济加快恢复上，支持民企发展的利好政策接踵而至。国务院常务会议针对支持民营企业发展频吹政策暖风。4月7日召开的国务院金融稳定发展委员会第二十五次会议强调，要继续扎实推动经济社会发展秩序恢复常态，引导信贷资源更多支持受疫情冲击较大的中小微企业和民营企业。工信部副部长辛国斌4月10日指出，要加大清理拖欠民营企业中小企业账款工作力度，切实发挥好清欠在缓解企业资金压力方面的促进作用。银保监会副主席周亮表示，欢迎符合条件的、有实力的民营企业参与到中小银行的改革重组中来。

专家表示，民营企业在稳经济中发挥着突出作用，是稳增长的关键力量之一。在支持民企发展的基础上，充分调动民间投资积极性，将成为扩大有效投资的重要力量。

在激活民间投资方面，相关部门和地方动作频频。近日，国家发展改革委从各地公开推介并已与民间资本签约的项目中，筛选出了前期工作手续比较完备且有贷款等融资需求的项目共638个、总投资近4700亿元。有关负责人表示，将积极加强投融资对接，推动金融机构对符合条件的项目加强贷款支持，促进项目尽快落地实施。

宁夏4月9日召开的重大项目建设工作会议强调，要激活投资主体，尊重市场规律，发挥市场作用，扩大民间投资。此外，四川省委副书记、省长尹力在2020川商暨民营企业中小企业代表座谈会上强调，要把握和用好国家成渝地区双城经济圈建设等重大机遇和激发市场需求等重大政策，顺应产业梯度转移趋势，瞄准疫情催生的一些新业态新模式，推动企业转型升级发展。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，民间投资在全社会投资总量的占比已经超过60%，民间投资的市场敏感性对全社会投资走向具有导向性影响。

他认为，今年民间投资重点领域有两个：一是补短板领域，包括公共卫生领域，健康与养老领域，基建特别是新基建领域。二是积极鼓励民间资本参与国有企业混改，为民间资本提供更多投资发展机会。

事实上，当前，无论是5G网络、数据中心等新型基建，还是数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，都不乏民营企业的身影。万博新经济研究院院长滕泰对《经济参考报》记者表示，研究显示，传统产业里用新技术、新商业模式进行改造升级的先进制造业、现代服务业，以及物联网、云计算、人工智能等是民营企业重点投资的方向。而具有良好增长前景的消费电子、5G手机、新能源汽车等对民营企业投资也有较大吸引力。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对《经济参考报》记者表示，民间投资在高效灵活、创新性高等方面具有一定优势。而在新领域和高新技术层面不断发展的民营企业，可以降低经济波动对企业自身带来的影响，避免传统刺激所带来的产能过剩，在经济下行压力下仍能保持较高的生产效率。

不过，专家也表示，充分激发民间投资潜力仍存在一定难点。刘兴国认为，当前民间资本整体投资意愿仍不强，其根源在于有效投资机会不多，投资回报率不高。“因此，要想方设法增加有效需求，为民间资本投资创造增加供给的机会；同时采取措施，通过降成本来拓宽企业盈利空间，提高盈利水平，增强对民间资本的投资吸引力。”

“在全面激发民资活力上，需要在稳融资和扩需求层面继续发力。”章俊表示。他建议，继续实施全面降准和定向降准结合的复合型降准，定向加大对小微民营企业的扶持。继续调降LPR利率，对特定行业阶段性加大减税降费力度。此外，加快推进产业链协同企业复产，加快在建和新开工项目建设进度，通过加大稳就业力度稳定居民消费预期，从而推动下游需求平稳复苏。

“充分激发民间投资的积极性，一方面，支持民企发展措施要及时到位，切实缓解民企在用工、资金等方面的压力。另一方面，也要尽快出台足够力度的对冲措施，增强民营企业对宏观经济和所在行业的信心。从长远来看，要在资源获取方面，尤其是资本、土地、劳动力、技术等方面，要赋予民营企业更加平等的地位。日前中央发文构建更加完善的要素市场化配置体制机制，随着具体措施的出台落地，也将有力提振民间投资信心。”滕泰说。

(责编：杨曦、孙阳)