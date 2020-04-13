2小时6100万！快手直播带货助力湖北重启

人民网北京4月13日电（记者夏晓伦）“夏丹喊你下单了，一起为湖北拼单、“立马‘夏丹’，无法‘祖蓝’”、“郑爽吃得正爽”……4月12日晚，在央视新闻的快手直播间里，欧阳夏丹、王祖蓝、郑爽、蔡明带领着快手用户一起为湖北拼单，2个小时的直播后与66位快手达人共带货6100万元湖北商品，这也超过了此前朱广权和李佳琦的“小朱配琦”组合。

据记者统计，当晚直播中所有的带货商品都是湖北特色商品，包括郧阳香菇、郧阳红薯粉、卧龙手工老灶锅巴、武汉热干面、恩施玉露茶叶、汉口二厂汽水，周黑鸭锁鲜套盒、良品铺子麦片等十余个品种。

以郧阳香菇为例，在直播间外的湖北十堰香菇产地，一排排大棚蔚为壮观，一袋袋菌棒整齐排列，一朵朵浅褐色的香菇升柄展伞，圆鼓鼓散发沁香，长势喜人，生机勃勃。当地村民正忙着采摘、分拣、装筐，一派热火朝天的劳动场景。作为郧阳区代表性农产品，香菇产业早已恢复农忙与交易的景象。

湖北十堰副市长王晓在快手直播间为郧阳香菇带货。

“我们十堰各个行业的复工复产都在顺利进行，综合复工率已经达到了99%，人员到岗率达到98%，社会生产生活秩序已逐步恢复正常……郧阳香菇营养丰富，风味独特外形美观，肉厚鲜美……”

在直播间里，湖北省十堰市副市长王晓先后介绍了当地的复工复产情况，还介绍了郧阳香菇和红薯粉两款商品的特色之处。事实上，4月以来，全国各地尤其是来自湖北的县市长纷纷转换角色，走进网络直播间，为当地的农产品推介“打call”。

从价格来看，也让网友直呼过瘾。王晓介绍，郧阳香菇有两种包装，分别为39.8元250克，120元10斤，而郧阳红薯粉的价格为29.8元1kg，120元5kg，前1000名还将获得20元减免券……

而在直播间里，很多网友还可以学到一些常识，比如，怎样的生鸡蛋才算“好蛋”？快手网红带货主播告诉网友，将生鸡蛋打入碗中，然后在蛋黄中央放一根牙签，立起来就能说明生鸡蛋是足够优质的。

据了解，本场直播只是快手助力湖北系列直播的第一场，快手将发动666个主播扶持近10万名湖北商家。除此之外，快手还发起了一系列针对湖北商家的专项扶持政策，包括技术服务费全免、免费认证、账期缩短、达人连麦、流量扶持以及专属官方对接通道等。

在电商助力复工复产方面，快手推出了“快复工”计划，将继续减免湖北地区商家通过快手商品或快手指定的第三方交易工具完成订单的技术服务费，时效延长至 2020 年 12 月 31 日23：59，额度不设上限;同时面向所有商家，对 2020 年 2 月 9 日起至 12 月 31 日内通过快手商品或快手指定的第三方交易工具完成的订单，累计结算金额不足100000(含)的部分，免收技术服务费;减免后，商家仅需承担1%的支付渠道手续费。

此外，对于符合条件的知名品牌及一级代理商、知名品牌线下门店或卖场、外贸型企业，快手将不设限免收即日起至 2020 年 6 月 30 日的技术服务费，并提供帐期缩短、达人连麦、 10 亿流量扶持、专场云课堂、专属一对一对接小二等特殊权限服务。

《电商大佬百人讲》直播栏目则会在每周准时上线，各行各业“大佬”亲身讲解疫情期间，企业发展策略与电商运营心得。快手云课堂还会在每晚8点在线授课，针对湖北企业提供复工复产政策解读与运营指导，赋能企业轻松转型电商。

在促进大学生就业方面，3月16日，清华大学在快手平台的官方号开启了一场特殊直播，清华大学与武汉大学、华中科技大学联合开展的在线大型招聘会的启动仪式，有621家用人单位提供就业岗位。据了解，该场直播在快手平台观看人数近85万。

此前，快手就已和清华、北大、武大、华中大、人大达成合作，为五所高校的空中宣讲会提供产品技术支持。快手校园关系负责人付丹丹表示，未来快手还将持续探索更多元的校园合作模式，以科技助力高校招生就业工作。

特别是在全国明确实施“停课不停学”以来，快手成为了清华雨课堂的独家直播技术合作平台。报告显示，2月3日至4月8日零时，全国近4000万人在雨课堂平台进行音视频直播近100万次，其中武汉地区直播近14000次。快手为全国师生顺利开展线上课程提供技术支持，让知识突破地域的阻隔传播给每位同学。

而在防控疫情方面，快手也是第一批向疫情严重地区伸出援手的企业。早在1月23日，快手就向武汉市政府捐款1亿元人民币和5万个N95口罩，随后又陆续联合主流媒体、医疗、教育等单位，展开多项针对疫情时期的权威信息传递、防疫知识普及以及为在线教育提供技术支持。

(责编：许维娜、夏晓伦)