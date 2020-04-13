原标题：完美公司的二次创业之路：进军大健康产业 发力智能制造

近日，广东省中山市委、市政府召开全市推动制造业高质量发展大会。大会强调要牢牢抓住制造业这个“定星盘”，打好重振制造业虎威的每一场大仗、硬仗，在大湾区城市竞合发展中突出重围、凤凰涅槃、浴火重生。

做为中山市龙头企业，完美(中国)有限公司（以下简称完美）近年来在智能制造、大健康产业方面动作频频：积极响应“数字中国”号召，不断深化改革创新，探索与“互联网+”的融合发展；通过整合多方资源，设立“生命健康科技研究院”，为健康中国贡献力量；以华南基地为冲锋舰的完美“战略编队”早规划、早布局，从自动化起步，奋力朝着智能化、数字化方向迈进，完美公司的二次创业之路渐行渐远。

“智造”未来 从完美开始

紧追时代步伐：完美开启二次创业之路

作为一家扎根中国的外资企业，完美公司在中国各省、自治区和直辖市设立了34家分支机构、6家办事处、万余家服务中心，同时制定了完美事业“扎根中国，走向世界”的战略部署，将产品销售及服务扩展至中国香港和中国台湾，以及马来西亚、新加坡、泰国、印尼、越南等国家。目前，公司在中国投资超70亿元，累计为国家创税约356亿元，为中山创税约208亿元。

随着火车进入高铁时代，机器进入5G时代，作大为健康产业的一员，完美公司也要追得上时代步伐。完美公司希望通过优质的产品和服务，助力人们追求美好健康的生活，初心未曾改变过。完美公司要继续做大做强，就必须仍依靠科技，科技是提升完美公司强大实力的武器。作为完美公司的董事长，古润金敏锐地感受到时代变迁带来的机遇。

2019年是完美公司成立25周年，也是这一年，完美公司董事长古润金提出了完美“二次创业”的号令，以创新为引擎，以科研为驱动，紧跟国家“健康中国”的战略步伐，加大健康产业的布局，努力把完美打造成大健康科技产业的领军企业！

华南基地智造中心

“经过这次疫情，线下经济加速线上化，健康需求也成为国民最急迫、最重要的需求之一，尽管目前形势看起来困难，但我们也从中看到了大量的新机会。2020年是完美开启二次创业的第一年，公司会更加积极主动，融入国家发展大局，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，加大力度去创新发展，包括技术和模式等方面，给伙伴们更多的力量支持。”古润金说。

进军大健康产业 为健康代言

近年来，我国大健康产业呈现蓬勃发展之势。未来十年都是大健康产业的黄金十年，占据上风口，拥抱趋势和变化，就能拥抱未来。大健康产业作为中国经济新亮点，具有巨大的发展潜力。

在中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，推进全民健康的背景下，完美公司作为一家从事大健康科技产业的外资企业，正在积极落实“健康中国行动”，并开始多方布局。完美公司整合多方资源，成立了“生命健康科技研究院”，联合国家科研机构、科技创新平台、国内外知名大学，以及行业协会等优质资源，围绕“生物活性肽”“天然植物”“中医药”“微生态”四大领域，建立创新平台、联合实验室及产业投资基金，围绕“科技创新”“成果转化”“产品转化”三大目标，共促大健康产业发展。

完美华南基地

据了解，完美生命健康科技研究院致力于开展前沿基础研究，与国际一流的技术接轨，解决行业产业化存在的瓶颈技术，打造国际一流的健康产品，履行“为消费者提供更优质、更安全的产品和完美的服务”承诺，为社会大众提供更多健康的选择，推动行业和企业高质量发展。自主创新开发上市的完美亿生菌TM固体饮料、完美餐牌肽藻营养粉、完美牌低聚果糖沙棘茶、臻萃舒复合膳食纤维粉、完美牌芦荟王浆矿物粉、营养餐、活立多牌一生糖等产品均受到市场好评。

除此之外，围绕大健康产业规划，完美公司先后与江南大学、中国中医科学院、中山大学、中国食品发酵工业研究院有限公司、华南理工大学、暨南大学、上海交通大学、美国罗格斯大学等开展项目合作研发，共促大健康产业发展。

古润金说，满足消费者对美好生活的向往，是完美公司孜孜不倦努力追求的目标，作为一家大健康科技产业公司，完美必须要把自身的食品安全工作做好，做健康产品的智造者。未来，完美公司将继续积极践行“健康中国”行动，让消费者共享健康。

聚焦智能制造 向智能化数字化方向迈进

当前，全球制造业正加快迈向数字化、智能化时代，智能制造对制造业竞争力的影响越来越大。智能制造是基于新一代信息技术，贯穿研发、设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。

对于完美公司而言，聚焦智能制造是实现高质量发展的第一个关键词。为紧跟市场变化，满足消费者对美好生活的追求，完美公司从成立之日起，就与时俱进，不断创新，坚持选用先进的生产制造工艺和设备，并持续进行优化改进。2004年建设的完美扬州基地（简称扬州完美）是完美公司继广东中山生产基地后在中国投资建设的第二个生产基地，建成并运行的第一期工程就已配备采用ASRS智能化存贮与检索系统的立体物流中心、智能化办公大楼等先进设施。于2019年落成的完美华南基地，全面融入智能制造的系统思维和设计，实现向“智能化+数字化”生产全面转型的新飞跃。

站在新起点上，完美昂扬斗志，以华南基地为冲锋舰的完美“战略编队”早规划、早布局，从自动化起步，奋力朝着智能化、数字化方向迈进，推动公司“互联网+”产业升级项目落地，以全方位、全流程、全系统、智慧化的智能工厂为完美事业的更大远航聚力赋能。

自动化生产线

古润金表示，完美公司将把握新机遇，以智能制造引领转型升级，推动完美“互联网+”产业升级项目落地，不断增强企业创新能力，提升核心竞争力，为消费者提供更优质的产品和服务，为中国制造、中国产品、中国服务树立品牌形象，以高质量发展为地方经济乃至全国经济作出更大的贡献。（冯孔）

(责编：毕磊、夏晓伦)