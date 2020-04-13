近日，云裳衣联网生态实验室在海创汇正式揭牌，成为青岛市首家瞪羚实验室。

据悉，形成大中小企业融合发展的生态正是瞪羚实验室的目标。衣联网围绕海尔洗衣机等相关产业资源，筛选出百家青岛市相关企业加入，形成共创生态，不仅将围绕用户需求形成紧密的生态实验室共创服务和产品，共同做大市场，还将实现生态共创的模式引领。

此外，在衣联网后，工业互联网、智慧物流、水联网等一系列实验室的相继落地，将真正让大企业带动中小企业协同发展，引导和助推更多中小企业走向高成长发展，打造出40家山东省认定的瞪羚企业，10家本土成长的独角兽企业，1家上市公司。

为保障资源在平台间的充分涌动、加速赋能更多行业相关创企，海创汇与云裳衣联网平台在此次活动中进行了签约。海创汇将通过为衣联网生态实验室开放大企业生态资源，提供一站式加速服务，助推瞪羚企业茁壮成长，助力衣联生态建设。(牛广文)

(责编：毕磊、夏晓伦)