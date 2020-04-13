将国家大剧院“装进”手机：聆听“春天在线”系列音乐会

4月11日，由国家大剧院推出的“春天在线”线上系列音乐会通过快手首播，这场由国家大剧院联合快手打造的“直播+互动+杜比剧场音效”的顶级视听盛宴，同时提供了最高可达“蓝光8M”的播放清晰度，让广大老铁用手机也能身临其境地欣赏一场古典音乐会。这场专属于快手老铁的独家音乐会历时90分钟，吸引全网乐迷涌入直播间，音乐会总播放数突破2020万，点赞超302万。

国家大剧院表示，“疫情期间，国家大剧院和快手平台强强联手，共同为乐迷奉献了一道音乐大餐，极大丰富了大家的业余文化生活。大剧院搭载快手平台，将经典艺术推向社会大众，提高全民文化修养；快手平台收获了一大批懂艺术、会生活、高素质的忠实粉丝，极大扩充了‘老铁们’的类型分布，提升了平台整体的影响力和竞争力，可以说是取得了双赢的丰硕成果。”

据悉，在4月18日、25日以及5月2日，国家大剧院“春天在线”系列音乐会的其他场次还将在快手准时上演，让大家足不出户就能欣赏到由国家最顶尖乐团献上的精彩演出，在感受艺术魅力的同时，也让大家在音乐中获得更多抗击疫情的力量和对美好生活的期盼。

在快手“云游”国家大剧院，后台探班音乐家

在此次“春天在线”音乐会正式开演之前，国家大剧院管弦乐团总经理任小珑在直播中还带领广大快手老铁在线“云游”国家大剧院，一起了解大剧院内各个建筑的艺术之美与背后故事。

“大家现在看到的是我们平时观众朋友们在检票时通过的安检门，现在处于疫情期间，大剧院虽然没有对外开放，但是我们在这个区域增设了健康扫码、红外测温仪器等，以保证进入大剧院的工作人员的健康、安全。”

任小珑介绍过安检区后，还带大家领略了国家大剧院的水下长廊、橄榄厅等更多区域所展现出的艺术殿堂的辉煌，最后他还带大家进入了大剧院的后台化妆间，让广大网友与国家大剧院管弦乐团首席李喆、国家大剧院管弦乐团长笛副首席尹伊两位音乐家在线互动。

“李喆这把琴我不知道具体多少钱，但是即使告诉我价值几百万，我也不会意外。” 任小珑表示两位音乐家在直播中为快手老铁演奏经典曲目所用的乐器均价格不菲，“尹伊的长笛的材质可不一般，是24K金的。”

最后，任小珑还在互动环节解答了快手网友提出的问题。其中，一位18岁的年轻网友的疑惑是“我平时比较喜欢流行音乐，关注古典音乐较少，想问问流行音乐和古典音乐的区别是什么？”对此，任小珑解答道，“从比较极端的角度来看，流行音乐和古典音乐之间并不存在区别，只是不同时代、不同地区的音乐而已。古典音乐是流行音乐的基础，我们看到很多流行音乐家都是从小学习古典音乐的，如果能够更好地汲取古典音乐的营养，也能够在流行音乐方面表现更加突出。”

对于“春天在线”音乐会的上线，任小珑感到非常兴奋，“国家大剧院在1月22日完成最后一场演出后，因为疫情一直到现在都没有恢复正式演出，而通过快手的线上音乐会，终于再次让音乐响彻剧院，以后每个周六，国家大剧院都将和快手老铁在线相约、不见不散。”

同时任小珑透露，“接下来，国家大剧院还会和快手进行一系列的合作，为老铁们奉上更多更加精彩的视听盛宴，欢迎大家持续关注。”（李经）

(责编：许维娜、夏晓伦)