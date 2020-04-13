餐饮企业转战线上自救 惠民食堂助力安心复产

疫情暴发之后，陕西省各级政府出台一系列惠民政策，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。为了响应政府号召，美团推出"春风行动"，帮助餐饮企业转战线上自救，并推出安心餐厅、安心码等安心系列举措，用可视化方式展现卫生防疫手段及食品安全标准，以提振消费者信心。

3月初，西安市商务局联合美团大学举办"打赢美食战'役'，共创餐饮消费新动能"线上培训，传授外卖运营心得；3月上旬，西安外商投资企业协会联合美团推出"复工惠民食堂"，解决疫情期间上班族的吃饭难题；3月中旬，西安连锁协会联合美团推出安心餐厅、安心住酒店等服务，通过在线上给符合标准的餐厅、酒店等打上"安心"标志，线下用"安心码"追溯客源流向，全方位地呵护消费信心。

陕西餐饮商户复工率稳步回升，趋势向好。美团平台大数据显示，截至4月8日，陕西餐饮商户复工率达到84.3%，创春节后新高。

打赢美食战'疫' 助力企业疫后复工

在政府带领下，美团上线培训课程，帮助商户学习疫后复工知识，缓解疫情对餐饮业的冲击。

3月2日，西安市商务局联合美团大学举办公益讲座，主题为"打赢美食战'疫'共创餐饮消费新动能"。在培训现场，美团大学讲师郭仁政从外卖和堂食的区别讲起，结合实例详细拆解外卖运营三部曲。

3月12日，咸阳市市场监管局联合美团大学邀请专家围绕《餐饮企业在新型冠状病毒流行期间经营服务防控指南》进行深入解读，包括疫情期间的食品安全、采购进货、顾客管理、外卖服务等，共有一万两千多人次参与培训。

复工惠民食堂 助力企业员工用餐

为响应国家"少出门、不扎堆、不聚餐"的倡议，3月上旬，西安外商投资企业协会联合美团推出"复工惠民食堂"，为复工企业提供工作餐和配送服务；同时鼓励餐饮企业调整经营策略，开通外卖渠道，积极应对疫情下堂食关闭的困难。美团同时还推出无接触配送，守护市民的饮食安全。

3月15日，西安市市场监管局联合美团外卖，携手平台头部餐饮商家推出"凝聚你我力量"的品质坚守、安全餐饮活动，肯德基、喜茶等规模餐饮企业积极参与。

据美团西安区域负责人介绍，复工惠民食堂、品质外卖及无接触配送，既能应对疫情，防止聚集性用餐造成交叉感染，又能帮扶餐饮企业，克服因堂食关闭而面临的经营困难。

安心服务呵护消费信心 促进区域经济恢复

在前期携手美团推出"无接触买菜"、"无接触配送"的基础上，3月10日，西安连锁经营协会联合美团推出复工复业新举措，推动西安连锁酒店餐饮业健康发展。

具体而言，西安连锁协会联合美团推出安心餐厅、安心住酒店等服务，让消费更放心；启动"安心消费月"计划，5亿补贴让消费有信心；推出安心预订、深折预售，让消费更省心。

"陕西各级政府既切实关心复工企业员工，又做好餐饮企业的疫后培训工作，还推出安心系列服务提振消费信心，给疫情防控和餐饮商户复苏打下坚实的基础。"美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为表示。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)