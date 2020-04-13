工商银行多维发力 全力支持企业复工复产

1月31日人民银行召开疫情防控重点企业信贷支持工作会议后，工商银行当天立即部署。总行成立专项工作领导小组，由公司金融业务部、普惠金融事业部、信贷与投资管理部、授信审批部、资产负债管理部组成工作专班，前中后台和资金配置部门“一盘棋”“一条线”“一股劲”，高效指导分支机构服务对接工作。

各分行设立一把手为组长的重点企业信贷支持工作专项小组，建立“五专”工作机制，包括专业服务团队、专门绿色通道、专属优惠利率、专项规模保障、专户服务方案，全面加强对重点企业的服务。

简化流程 高效落地各项优惠措施

实施信贷审查审批“三调整”。将现场审议调整为非现场审议、集中审议调整为随时报送随时审议、集体表决调整为分散表决，高效审查审批防疫相关信贷需求。优化利率审批流程。严格落实利率优惠政策，对于疫情防控企业建立利率审批绿色通道，提高服务效率。优化债券业务流程。对湖北客户、积极抗疫的客户和受疫情影响较大的客户开辟债券承销“绿色通道”。优化小微企业信贷政策。将信用贷款额度由最高200万元调增至1000万元。目前，六成全国性重点保障企业、三成以上地方性重点企业在工行获得授信。

工商银行河南分行员工加紧为亚都实业办理贷款

河南亚都实业有限公司是口罩和防护服等重点医疗物资的重要生产企业，也是全国性重点保障企业。工商银行了解到亚都实业需要防疫相关资金支持后，迅速成立总省分支四级联动的专项团队，启动绿色通道。河南分行同步发起评级、授信、融资流程，1天时间内完成1亿元信用贷款投放，有效支持企业提高了医用防护用品生产能力，日口罩生产能力由20万只提高到30万只。疫情发生以来，亚都实业已向社会提供口罩超过1000万只。

多维发力 全力支持企业复工复产

全力服务企业复工复产，保障大企业供应链可持续，中小企业资金链不中断。持续做好抗疫重点企业保障和受困企业支持，加强综合服务和创新支持。着力提升服务质量和效率，分层对接、分层推进、分层解决，为名单内企业提供优惠利率贷款，灵活设置贷款期限、担保方式，加大中长期贷款投放力度，提高信用贷款比例。对防疫重点地区、受疫情影响较大的行业、民营和小微企业，实行专项信贷规模支持，确保上半年普惠贷款余额同比增速不低于30%，小微贷款利率比上年下降。前瞻做好金融服务支持，围绕国家在应急管理体系、公共卫生体系、国家储备体系等领域的改革深化，增强对优化产业结构、加快科技创新、推动区域经济发展的服务能力。积极支持智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等产业，精准助力脱贫攻坚、5G技术、医教养文体旅、居民保障与消费。

上海五色石医学科技有限公司是研制生产新型冠状病毒检测试剂的重点企业，也是名单内的全国性重点保障企业，急需资金生产病毒检测盒。工商银行上海分行得知企业需求后，仅用8小时便完成客户对接、账户开立、报告撰写、材料录入、贷款审批等相关工作，投放首笔200万元优惠利率专项贷款。高效优质的金融服务，为企业全心投入新冠病毒检测试剂研制生产提供有力保障。后续工商银行已为该企业提供500万元授信总额度，企业可根据需要随时提款。

工商银行8小时办理完成上海五色石医学科技公司的贷款

在浙江宁波，工行宁波分行对转产口罩、防护服的博洋家纺集团量身定制融资支持方案，根据复工后采购原材料的需要，为企业线上开立电子银行承兑汇票4750万元，增配流动资金贷款5000万元，支持企业复工复产。

开辟绿色通道 全力保障春耕

春节过后原本是春耕备耕的关键时期，但突如其来的疫情却给农企农户的复工复产和资金补给带来困难。

“人误地一时，地误人一年”，抢抓春耕就是与时间赛跑。工商银行积极行动，以高效、便捷的金融服务支持春耕备耕，助力农业生产，力保丰产丰收。

宁波宁兴涌优饲料有限公司是疫情期间宁波涉农重点保障供应企业。工行宁波分行助企客户经理在3月8日了解到该企业复工复产急需资金支持，于是加急开通绿色通道，9日上午即完成了贷款审批，当日放款1000万元，帮助该企业迅速复工复产，为全市春耕备耕提供有力的金融支持。

2020年是脱贫攻坚决胜之年，在这个特殊时期，工行扶贫驻村工作队将疫情防控和脱贫攻坚工作相结合，积极帮助村民开展春耕。工行驻四川万源市旧院镇大伦坎村工作队分赴各村民小组，引导村民在做好个人防护的同时，有序下田、分时下地、分散干活，有效避免人员聚集。在驻村工作队的帮助下，村里的春耕已有序恢复，为如期实现脱贫攻坚目标打下了坚实基础。

(责编：乔雪峰、毕磊)