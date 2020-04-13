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防疫不松劲织密“安全网” 复工加速度唱好“协奏曲”

2020年04月13日18:26  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月13日电 （记者乔雪峰） 工人有序穿梭，塔吊来回转动。4月13日，北京城市副中心生态核心——绿心项目，332位建设者铆足干劲，正在进行地下室结构施工，为居民打造温馨的家园全力冲刺。

据承建方中建三局北京公司项目经理冯荆凌介绍，作为北京市首批重点建设复工项目，我们于2月14日在全市率先复工，目前正加班加点，一定要把因疫情延误的工期夺回来。

同时“上演”类似施工场景的还有河北、天津、山东、山西……在全国各地，中建三局北京公司着重打好“组合拳”，在抓好防疫的同时，推进全国各重点工程复工复产，截至目前，在各地已复工项目86个，整体复工率达97.7%，进场劳务工友25176人，为建筑业发展和当地经济恢复贡献重要力量。

复工“加速度” 唱好“协奏曲”

在北京，北京市2019年度重点工程阿里巴巴北京总部土方开挖已经超过10万方；城市副中心职工周转房项目正在进行紧张的收尾验收工作。在天津，天津大学化工平台项目223位工人同时作业，项目将在5月中旬屋面施工。在太原，山西省重点工程苏宁广场项目于4月8日率先完成主体结构封顶。

“除了各地的‘名片’工程，涉及国家宏观布局和精准扶贫项目也是复工复产的重点。”中建三局北京公司总经理、党委副书记唐金国介绍，虽然很多项目地处偏远，资源组织更加困难，但必须优先保障。

国内项目全面开花，中建三局北京公司承建的2个海外项目也已全部复工。“复工复产我们快马加鞭，但是也会结合当地的情况做好应对。”唐金国补充说，这段时间海外疫情严峻，项目就停下来了，员工的生命安全更重要。

防疫不松劲 织密“安全网”

“请工友们保持安全距离、有序下车，项目入口有检测与登。”在公司位于山东滨州天泰项目部门口，项目副经理王汉卫正在对组织专车接来的工友们有序进行防疫检测。

中建三局北京公司党委副书记、工会主席王健告诉记者，各地区建设项目积极响应政府鼓励企业“点对点”接送职工复工复产政策号召，组织为劳务工人进行点对点专车接送、进场人员专人实名制检测建档、防疫物资专人发放、专人隔离室等，并组织全体进场工人进行核酸检测，同时派专人为本地员工的健康证明进行审查，确保项目无感染病例。

为确保工作“无死角”、全覆盖，公司特别印发《企业复工复产疫情防控指南》，从返工、入场、施工等各环节着手，盯住企业防疫链条上的重点部位、关键环节，做好体温检测、组织筛查、健康登记、个人卫生、食堂消毒、集体宿舍管理、施工场所消毒通风等工作，筑牢防疫“堤坝”。

唐金国表示，疫情防控关键时期，作为央企我们必须要履行自己的职责，毫不动摇抓牢疫情防控这个前提，精准施策抓好复工复产这个重点，努力打好防疫复工组合拳。

管理下功夫 填补“进度条”

“北京新机场非主基地项目已经全面复工，目前进场532名工人正在加班加点地进行装修装饰和机电安装。”项目执行经理张焱告诉记者。复工前期，项目提前收集返场人员健康身份信息，锁定劳动力，储备施工材料，整体工程有序推进，预计8月底可以完成竣工验收。但在疫情期间，整体施工进度还是会受一些影响。“我们根据疫情情况重新倒排了工期计划，将通过劳动竞赛和划片管理的形式来抢回之前损失的时间。”

作为全装配式建筑，北京城市副中心职工周转房项目则深挖BIM综合应用，采用标准化、模块化设计，最大限度地采用成熟的拼装式工业化成品，大幅减少现场作业工作量，实现了效率最大化。

为统一协调资源，把控复工风险，北京公司还成立了复工指导小组，每周召开复工复产推进会，讨论复工进程中的细节，确保工期要赶回来，质量和安全也不能出问题。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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