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遭广东餐饮业联名投诉 美团外卖“叫屈”

2020年04月13日23:01  来源：中国新闻网
 
原标题：遭广东餐饮业联名投诉 美团外卖“叫屈”

　　(抗击新冠肺炎)遭广东餐饮业联名投诉 美团外卖“叫屈”

　　中新社广州4月13日电 (记者 程景伟)中国内地餐饮业在新冠肺炎疫情冲击下，正面临新的利益分配矛盾和博弈。4月13日，沉默数日之后的第三方外卖平台“美团外卖”首次发声，以“叫屈”的方式回应广东省33家餐饮协会的联名投诉。

　　疫情暴发后，在堂食收入大幅缩水的情况下，内地餐饮企业纷纷借助美团外卖和饿了么等平台，加码开拓线上外卖业务。但不少餐饮企业对于外卖平台抽佣比例过高颇多怨言，“几乎是在为平台打工”。

　　上周五，广东省餐饮服务行业协会(以下简称“广东省餐协”)联合省内32家餐饮协会，向美团外卖发出“联名交涉函”，提出取消“独家合作限制”、减免佣金等诉求。记者注意到，在此前，山东、四川、河北、重庆等地餐协也相继发出类似的声音。

　　广东省餐协在联名交涉函中称，美团外卖在广东餐饮外卖的市场份额达60%-90%，并持续大幅提升扣点比例，新开餐饮商户的佣金最高达26%，“超过广大餐饮商家忍受的临界点”。疫情期间，美团外卖仍未有实质性改变。

　　该协会进一步指出，美团外卖今年3月30日发布的2019年财报显示外卖业务贡献巨大，交易额同比增长38.9%，而餐饮外卖毛利暴增94.2%，外卖毛利率由13.8%涨至18.7%。

　　对此，美团外卖否认称，2019年美团外卖八成以上商户佣金比例在10%-20%，真实的数字远低于各种传言和想象，而且这些收入的绝大部分需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。

　　美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中表示，美团外卖从诞生以来，持续亏损5年，即便在刚刚盈亏平衡的2019年，第四季度外卖平均每单利润也不到2毛钱(人民币)，占收入的2%。“疫情期间，美团外卖也面临巨大的亏损压力。”

　　“目前协会与美团的交涉，是基于疫情影响这一特殊的大背景之下。”广东省餐协外卖专委会有关负责人告诉记者，目前餐饮业遇到了现金流枯竭，以及物业租金、人员稳岗等成本负担问题，尤其是堂食受限、业务量断崖式下跌，外卖成了很多企业赖以生存的“救命稻草”。

　　据介绍，该协会近期对广东餐饮行业复工与关停情况进行调研时发现，被调查企业中，目前有接近80%的企业营收不到去年同期的30%；已有60%的企业因营收大幅减少、门店租金压力大、外卖平台抽成高等原因关停了部分门店。

　　“疫情的影响，行业的困难比我们预计的还要大。”美团外卖方面承诺，2020年计划在全国范围内开展商家恳谈会，更加针对性地推出相关帮扶措施，“帮扶300万餐饮商户通过外卖生存下来”。

　　但对于广东省餐协有关“涉嫌垄断经营及不正当竞争”的指控，美团外卖方面并未作出回应。

　　有专家建议，餐饮行业应该在外卖渠道上多元发展，比如开拓自己的外卖小程序。(完)

(责编：冯粒、曹昆)
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