打好经济恢复这场新战役（一线视角）

在堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞的前提下，有针对性地开展援企、稳岗、扩就业等工作

4月8日，武汉正式解除离汉通道管控，人们开始有序复工复产复市，努力挽回新冠肺炎疫情造成的经济损失。在网络平台上，从主持人到网红，再到领导干部，纷纷加入到推销辣味鸭脖、小龙虾、热干面等湖北和武汉特产的队伍中来，各地网友热情参与，为湖北经济复苏贡献一份力。

从全国形势看，当前我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。在中央政治局常委会会议上，习近平总书记深刻指出：“湖北省和武汉市要继续集中力量做好重症病例科学精准救治，及时做好出院患者随访和复查工作。要优化社区管控措施，筑牢社区防控安全屏障。”对湖北而言，疫情防控形势不容掉以轻心，要把医疗救治工作摆在第一位，要紧紧依靠人民群众坚持不懈做好社区疫情防控工作。在堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞的前提下，有针对性地开展援企、稳岗、扩就业等工作，才能打好经济恢复这场新战役。

湖北经济发展和社会活动开始“重启”，提振信心至关重要。正如习近平总书记指出的，这次疫情，短期内会给湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面。湖北是“九省通衢”之地，武汉地处长江中游城市群重要位置。地理位置优越，人才科技优势明显，长江中游城市群发展正蓄势发力。这些经济基本面是不会动摇的。湖北本地积极开展复工复产工作，各部委落实落细国家出台的一系列支持政策，帮助湖北解决实际困难和具体问题，湖北经济社会发展大局必定可以经受住此次疫情考验。

复工复产要更加注重高质量发展，注重投资的前瞻性和有效性。在疫后大规模复工复产中，应预判疫后市场变化，研判市场走向，注意产销平衡。复工复产是保产业、保链条，更是保市场、保未来。湖北武汉等地是重要制造业基地，光电子产业更是在国内国际产业链中具有重要位置。疫情导致一些行业停摆，如果长期缺位，企业在产业链中可能被取代、遭淘汰，只有及时复工复产才能维持市场份额，保住竞争力。对此，有关部门应强化“六稳”举措，切实做好企业帮扶工作。企业自身也要因势而变，善于危中寻机，在新技术、新产业、新业态、新模式中探索新机遇，赢得新未来。

保民生才能稳民心。就业是最大的民生，湖北是劳务输出大省，外出务工经商的人比较多。为防控疫情，离汉离鄂通道关闭，许多群众为此做出了巨大牺牲。疫情退去，人们将有序外出，求职返岗。各地不妨在细密防控的基础上，给湖北务工者一如既往的接纳和对待，“搭把手”一起挺过难关。湖北也是农业大省。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。复工复产更要与脱贫攻坚紧密对接，千方百计为农产品找市场，为农民打工增收找出路，不能因为疫情影响脱贫攻坚大计。

纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。防控疫情、保障民生等工作，说到底需要用经济发展来支撑。千方百计创造有利于复工复产的条件，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，应对好可能面临的更长期、更严峻的发展困难，有赖各级党委和政府未雨绸缪、精准施策。中国是在困难考验中成长起来的，在大战中锤炼作风，在大考中锻造能力，没有什么困难可以阻挡中国发展的步伐。

（作者为本报地方部记者）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 05 版）

(责编：杨曦、孙阳)