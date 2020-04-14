为生产“充电” 为消费“加油”（快评）

“日产量恢复至去年同期的75%以上，3月份乘用车销售量较上月增幅回升37.5个百分点。” 在做好疫情防控的同时，我国汽车企业已全面复工复产，市场需求正稳步回升。

汽车产业是国民经济重要支柱产业，各项支持政策不断出台，为恢复和加速汽车生产“充电”，为稳定和扩大汽车消费“加油”。在生产端，畅通产业链循环，上下游、大中小企业协同发力，密切配合，恢复产能；支持新能源汽车，加大充电基础设施建设力度，推动高质量可持续发展。在消费端，购车补助、汽车下乡专项行动等措施，助力市场回暖；汽车企业也积极努力，创新营销方式，线上直播、“零接触”购车等方式开启多样化销售服务。

购车需求不断释放，汽车产业正加速。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 10 版）

(责编：杨曦、孙阳)