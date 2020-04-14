油价下跌，你怎么看？

江西省赣州市会昌县引进新能源汽车服务公司，开发建设共享新能源汽车大数据调度平台，安装直流快充充电桩12个，交流充电桩97个，投入运营新能源公务、共享电动车172辆，助力新能源汽车推广使用。

朱海鹏摄（人民图片）

油价下调。

勾建山作（新华社发）

近期，国际油价连续数周下跌。以美国纽约商品交易所原油期货价格为例，国际油价从1月份的每桶65美元左右一路下挫至每桶22美元附近，区间波动也明显加大。在中国，国家发改委相应也下调了国内成品油价格。

油价下跌对国内相关行业企业有哪些影响？居民对于油价下跌又是如何看的呢？笔者进行了采访。

成品油重回“5元时代”

交通成本更低廉

自3月17日起，国内汽、柴油价格每吨分别降低1015元和975元。从全国平均看，92号汽油每升下调0.80元，95号汽油每升下调0.84元，0号柴油每升下调0.83元。此次国内油价创12年来最大跌幅，重回“5元时代”。

江苏南京的上班族陈格平时喜欢自驾游，对油价比较关注。油价下跌，陈格认为，低油价能为交通物流省下一笔可观的支出，刺激他的出行欲望。“在家呆了好几个月，特别想出去旅游，等五一假期我就自驾出去玩，最近油价便宜，假期高速又免通行费，疫情稳定后完全可以出门走走。”

“由于工作需要，我每天都要跑120-130公里，一个星期要用一箱油。”50岁的曹志远是广西桂林一家金融领域私营企业的老板，这次调价为他节省了不少油钱，他给笔者算了笔账：“原来我加满一箱油要将近500元，现在是400元不到，支出降低了15%左右，对我们这些车主来说是个大实惠。”

除了私家车主，货车司机们跑运输的积极性更高了。文凯在云南昆明某建筑工地做混凝土运输工作，低油价大大节省了他的运输成本。“现在我们这边的油价已经低到了4元多一升，我货车的油箱容量有200多升，加一箱油相比之前6.5元每升的时候能省400元左右！现在我每次去加油站都会把油加满。工程量大的时候，我每天要加两次油，加上疫情防控期间免收车辆通行费，这么一算就能少花近千元！”文凯高兴地说。

郑州市一家物流公司负责人表示，油费支出占据公司物流车队成本相当大比重，油价下降，有助于公司进一步降本增效、聚焦主业，对整个物流行业复工复产也将起到助推作用。

对外经济贸易大学一带一路能源贸易与发展研究中心主任董秀成介绍，成品油价格下降最直接影响的是交通运输行业，消费者可以用更便宜的价格买到石油，企业的利润空间也更大。

“汽油与柴油价格下调对高速公路板块带来较大影响，成本降低会对铁路、水运与航空形成一定替代，刺激汽车方面的需求。而航空公司主营业务成本燃油居多，一旦价格下调，各航空公司的主营业务成本也会得到大幅消减，从而提高净利润。”董秀成说，在疫情防控阶段，油价下降是利大于弊的。

新能源车推广遇挑战

长远趋势依旧看好

居民多数欢迎油价下调，但在专家看来，油价过低，有利也有弊。

国家发改委价格司副司长彭绍宗介绍，油价过高，会加大用油行业和消费者负担，影响国民经济平稳运行；过低，则可能影响国内原油开采行业的正常发展，削弱自给能力，长远看不利于保障国内的能源安全。董秀成分析，油价下跌降低了出行和生产成本，有利于加速国民生产生活恢复和经济复苏，但也会抑制其他能源产业的发展，不利于能源结构调整。

新能源汽车产业已感受到油价下跌带来的压力。

“我家里有两辆车，一辆燃油车，一辆新能源汽车。现在加满油能比平时便宜不少，所以我更倾向于开燃油车上班了。”家住浙江杭州的李倩认为，因为加油站等配套设施比较多，服务更周到。这一次成品油价格下降，对本身就未推广开的新能源汽车产业带来了更大挑战。

在上海读环境法专业的任嘉平时对能源产业十分关注。任嘉说，自己更想买新能源汽车，不仅因为最近有购车补贴，也是因为清洁能源汽车符合自己的环保理念，节能减排的出行方式更健康绿色。“燃油价格下跌对于传统的燃油汽车行业显然是有好处的，但是对新能源汽车不是个好消息，因为新能源补贴政策的退坡、中小城市充电桩与维修保养服务网点建设不足，更多消费者可能会投向燃油汽车的怀抱。”

不过，也有很多消费者认为绿色能源的长期发展趋势不会改变。“油价低是一时的，而新能源产业发展是政策导向性的，是大势所趋。”家住上海的武女士最近刚刚购买了新能源汽车。她说，上海的燃油车牌照是拍卖的，要10万元左右，新能源汽车却没有那么多限制。“成品油降价也会引起新能源汽车的价格竞争，对我们需要购车的消费者也有不少潜在的好处。即使油价再低，充电总是更便宜的，一个月100元左右，我一年下来能省下8000多元呢！”武女士说。

值得注意的是，2月24日，工业和信息化部印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》，提出各地要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。3月31日召开的国务院常务会议确定，将年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年。

“短期来看，当新能源汽车只是简单的动力系统替代的时候，原油价格下跌，燃油汽车的使用成本将随之下降，新能源汽车的经济性将会相对削弱，可能对新能源汽车销量产生一定影响。但长期来看，新能源汽车替代传统燃油汽车的核心推动要素已从以往的节约出行成本，转变为汽车智能化发展。所以，原油大跌并不会改变这一行业发展趋势。”平安基金权益基金经理刘俊廷表示。

能源化工上游企业承压

下游企业受益

石油除了是重要的能源之外，也是基础的化工原料。业内人士指出，疫情期间，炼化高位囤油与之前停工的影响暂时还没有消除，低价油带来的利好具有一定滞后性，尚未在生产中彻底体现。而以石油为化工原料的石油炼化、橡胶、塑料、制药等行业则会获得原材料成本降低的利好。

“我们制药行业生产药品，化工产品是重要原料。随着原油价格下行，化工产品的价格下降，一段时间内，化学原料药的生产成本应当会有所降低，毛利率也会提高，对我们制药行业有利好作用。”在谈及行业未来时，医药行业从业者吴先生表示，从长远来看，原油市场的持续低迷会对石油行业上游企业造成一定影响，对下游企业则是好消息。

河南省石油与化学工业协会常务副会长苏东说，原油是中国重要的生产原料和消费原料，原油价格下调将降低下游石油化工行业企业的生产成本。“随着中国大力发展新能源、清洁能源以及煤化工产品比重的逐渐增大，对石油的依赖程度正在慢慢降低。”苏东说。

在煤炭企业方面，兖州煤业董事长李希勇表示，20美元左右的低油价目前还没影响到煤炭行业，关键要看低油价持续时间长短。时间短的话不会对煤炭行业造成冲击，中期看有一定关联性，如果长期持续则会对煤炭行业有影响，但估计低油价是阶段性的。李希勇认为，当前煤炭供求关系保持基本平衡，动力煤长协基准价政策维持稳定，预计动力煤市场不会有大的波动。

“2020年，兖州煤业将合理调整产业结构，延伸高端精细煤化工产业链，推动电力、制造等传统产业优化升级。同时围绕煤炭主业，适时实施战略投资、兼并重组，择机剥离调整不符合战略发展方向、不具备竞争优势产业，持续提升企业核心竞争力。”李希勇在谈及发展思路时说。

中油国际专家中心刘贵洲、窦立荣等学者建议，面对低油价，相关企业投资不能按部就班，需做适当调整。一方面做投资调减，调减的幅度要充分考虑预测全年盈利能力和企业当前可承受程度；另一方面做方向调整，将原来可投可不投的部分由亏损领域向未来可盈利领域倾斜，将着眼未来的长周期投资做适当压减，同时严控、压减非生产投资。

(责编：杨曦、孙阳)