保住老客户 吸引新客户

本报北京4月13日电 （记者王俊岭）创新展会服务模式，是在新冠肺炎疫情防控常态化条件下推动行业加快恢复和发展的重要举措。今天，商务部办公厅印发了《关于创新展会服务模式 培育展览业发展新动能有关工作的通知》（以下简称《通知》）。

在展览业复工复产工作方面，《通知》要求，在当前线下展会暂不开展的情况下，积极支持企业线上办展、线上参展。各地要按照国家和当地疫情防控相关要求，结合实际，动态调整展会活动安排。按照属地化管理原则，科学制定好复工复产防控措施，建立健全防控工作责任制和管理制度，落实主体责任。做好常态化疫情防控，提高应急处置能力。

在加快推进展览业转型升级和创新发展方面，《通知》提出“积极打造线上展会新平台”“促进线上线下办展融合发展”“培育线上展会龙头企业和品牌展会”等举措。例如，推进展会业态创新，充分运用5G、VR/AR、大数据等现代信息技术手段，举办“云展览”，开展“云展示”“云对接”“云洽谈”“云签约”，支持专业展会主办机构将线下品牌展会项目开通线上展览，探索线上线下同步互动、有机融合的办展新模式。

在开拓国际市场方面，《通知》强调要积极利用商务部和地方境外办展项目，在深耕传统市场的同时，加大“一带一路”相关国家及新兴市场国家开拓力度，支持企业抓订单、促出口。引导企业充分利用各种技术手段，依托网络平台做好展前对接、线上推介、现场直播、远程洽谈签约等，努力保住老客户，吸引新客户。同时，鼓励自办展会与国际展会品牌对接合作，打造区域性国际展会品牌。

接下来，商务部将采取用足用好财政资金、持续推进简政放权、加强展会知识产权保护等方式，多措并举做好政策支持和保障。

上海交通大学媒体与传播学院副院长李康化表示，单纯将展览位移到线上，发展空间必然是有限的，只有将线上展览理解为一种新的商业形态，才会有理想的发展前景。李康化认为，文化展览企业要重新思考展览行业的底层逻辑，通过塑造不同的业务场景和商业模式，获得不同的连接能力和服务能力。“构建了稳定的商业模式，才能持续开展线上展示和交易。”

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