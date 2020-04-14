海南自贸港集中开工和签约200个项目

本报海口4月13日电 （记者黄晓慧）13日上午，海南省委、省政府在海口江东新区举行海南自贸港建设项目集中开工和签约仪式，开工100个项目，总投资489亿元；集中签约100个项目，可形成投资548亿元。

据了解，在海南自贸区建设两周年之际，海南集中开工的项目既有为贯彻落实党中央、国务院决策部署、建设自由贸易港而签约落地的中国大唐国际贸易中心等重大项目，也有结合海南实际推进三大主导产业发展、“五网”基础设施提质升级而谋划开工的文昌航天超算大数据产业集群、迈湾水利枢纽等高质量项目。

两年来，海南坚持将项目作为推进全面深化改革开放、加快自贸区（港）建设的重要载体和抓手。截至去年底，海南先后举行了7个批次项目集中开工和签约，累计开工项目793个，总投资4352亿元；签约项目393个，总投资3744亿元，有力促进了海南经济社会加快发展和中央各项政策部署稳步落地。

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