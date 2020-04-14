稳投资政策加码 专项债加速落地

增加地方政府专项债规模、拓宽使用范围成为目前稳投资的一个重要内容。在3月底召开的国务院常务会议提出要进一步增加地方政府专项债规模，扩大有效投资补短板的基础上，财政部等中央部委和地方政府近期持续加大稳投资政策力度，不断出台措施推进专项债加快落地，以进一步扩大有效投资，推动经济稳步增长。

福建省日前召开了稳投资工作会议，提出要加大政策力度，用好地方政府专项债券，加快一批5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网等新基建重大项目建设。

除此之外，上海、山东、浙江、江西等省市也陆续出台措施，推进用好用足政府债券工作，支持扩大有效投资。专项债增加规模、加快发行使用，已经成为今年稳增长稳投资的发力点之一。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇说，增加地方政府专项债规模，可以对稳投资进一步起到促进作用，是积极的财政政策更加积极有为的体现。

分析机构认为，专项债项目可以带动和拉动社会投资，具有强有力的稳投资作用。目前的宏观经济形势，特别是疫情对经济的影响，使今年的专项债发行进度和资金使用进度进一步提前，这有利于加大宏观政策调节力度，是稳投资和积极财政政策的重要手段。

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