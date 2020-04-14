机构预测：3月宏观指标有所改善 经济逐步企稳可期

国家统计局将于4月17日（本周五）公布3月及一季度主要宏观经济数据。多机构预测，进入3月以来，社会生产生活秩序逐渐改善，供需两端开始步入复苏通道，工业投资消费逐渐出现回暖态势，3月宏观经济指标将获得一定改善。随着逆周期调节政策加码，自二季度起，经济数据或稳步提升，特别是在提振内需上有望取得更明显改善，基建投资反弹确定性较大，消费的补偿式反弹可期。

“3月的经济状态是一个逐步升温的过程。”华创证券首席宏观分析师张瑜表示，生产方面，从用电数据看，截至3月31日，20个省级电网的单日用电量超过去年同期。由于用电数据与工业增加值数据相关度较高。3月工业增加值可能实现同比正增长。

“投资方面，截至3月20日，除湖北外，据对各省约1.1万个重点项目统计，重点项目复工率为89.1%。预计3月单月固投依然负增长，但增速相比1-2月明显收窄。消费方面，3月消费端，恢复情况较好的是大型连锁超市、品牌便利店，据商务部数据，3月已经超过去年同期。网购，随着邮政复工、电商平台复工，预计增速好于1-2月，可能能回到两位数。但其他消费分项仍较弱。”张瑜说。

兴业证券首席经济学家王涵表示，从政府官方公布的各地各行业复工复产率以及发电煤耗等高频数据来看，3月经济逐渐向正常回归。3月工业、投资等增速相对2月或将明显回升。国内疫情逐渐消退，商场、市场等逐渐复工复市，居民生活也逐步向正常方向回归。同时，政策也不断强调消费扩容提质，部分地区开始采用“消费券”等措施。消费方面，不管是商品消费还是服务消费，相对2月可能都会有明显回升。

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