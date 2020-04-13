智慧战“疫” AI机器人在行动

人民网北京4月13日电（记者 毕磊）面对2020年突如其来的疫情，每一个人都用自己的力量在战斗，医护人员在前线救治病人，警察守卫交通要道，工人克服困难复工，保安坚守每一个出入口……每一个平凡但是勇敢的人，都是了不起的战士。

除了这些平凡但是勇敢的人，在这段特殊的时间里，有一股新的力量也起到了不小的作用，它们就是AI机器人。它们守护抗疫一线工作人员的生命，保护我们的安全，降低交叉感染风险，提升疫情防控能力。它们不仅在中国的疫情防控中发挥了重要作用，还成为科技战疫的全球典范，为疫情高发国家和地区输出“中国抗疫方案”。

5G机器人义警“黄田田”担任高速检查站义警

2月5日，优必选科技收到深圳新冠肺炎唯一定点收治医院第三人民医院相关的抗疫咨询。2月6日，150多人的软件研发、硬件调试等团队就开始争分多秒的紧张工作起来。

优必选相关负责人表示，当时，国内的疫情还比较严重，进入公司所在的园区和公司办公都需要向政府和园区物业申请，还有不少团队成员没有返深。出于安全考虑和疫情期间交通限制原因，除了负责硬件调试的20多人不得不层层申请到现场测试外，其余8成以上的员工都是远程线上配合。

2月7日，优必选科技的警用巡视机器人“建国”和5G机器人义警“黄田田”也先后上岗，用于深圳重点区域返程高峰的疫情防控。

AIMBOT（智巡士）深圳三院发热门诊监测体温

“我们对一线的医护人员进行了调研，并勘查现场情况，了解到医院最紧迫的需求是远程无接触式测温。为此，我们在原有机器人上增加测温、消杀等功能的设计。“

“在深圳三院的发热门诊，疫情期间每天24 小时值班测温，每天安排6班护士，每个班次最少需要两个护士，一位拿着额温枪去测体温，另一位护士负责记录。很多医护人员要去救治病人，没有足够多的人员在一线接待大量的疑似病例。通常，比较高端的额温枪需要停留 2 秒才能完成测温工作，加上护士举起、放下时间，一人一分钟大约只能测 15 人。不仅效率低下，有时也难免出现错漏。近距离接触增添了医护人员的感染机率，医院还要定时重复进行消杀，每天还会有市民来医院咨询疫情，给抗疫一线医护人员带来了比较大的压力。”优必选相关负责人表示，用机器人代替医护人员，不仅提高测温效率，避免感染风险，还能节省防护用品。

AIMBOT（智巡士）在深圳三院发热门诊消毒杀菌

据了解，为了让机器人帮助疫情防控，优必选的室内测温巡检机器人AIMBOT（智巡士）和咨询测温机器人CRUZR（克鲁泽）入选科技部“科技抗疫——先进技术成果信息共享服务平台”；卫生防疫智能服务机器人解决方案入选广东省工业和信息化厅第一批数字技术产品和解决方案。

优必选相关负责人指出，防疫机器人研发对优必选科技来说是一个从未接触过的全新项目，这对团队来说也是摸着石头过河，其中需要考虑到的需求和技术都是相对陌生的。其次，项目发生在疫情的特殊时期，一线需求紧急，供应链受到了影响，防疫机器人的项目经历了关键器件缺货、关键技术突破难、团队人员线上线下协调难等重重困难。其中有个很现实的困难是，以前机器人用的是工业红外摄像头，误差比较大，但医用场景不行，测温精度要≤±0.3℃。而必要的医用红外测温器件在特殊时期受到国家管控，被工信部纳入疫情控制重点物资，只有指定企业和渠道才能拿到分配产品。而优必选科技这样的机器人公司并不在分配名单中，产品团队拿不到样品，只能看着图纸上的参数先做设计。供应链企业不能如期复产，生产配件迟迟无法到位，红外测温物资紧缺，处于有价无货的局面。最后，公司的采购部门调用了各种资源，与三四家供应商取得联系，拿到一部分之前库存的红外摄像头。

警用巡视机器人“建国”在重点地区执行巡逻任务

2月25日，优必选科技在深圳市第三人民医院成功部署了三款防疫机器人，包括室内测温巡检机器人 AIMBOT（智巡士）、室外智能防疫机器人 ATRIS（安巡士）和医疗咨询机器人 Cruzr（克鲁泽），分别在发热门诊和门诊部上岗，提供室内体温监测与消杀、室外疫情管控与消杀、宣传与导诊三个场景的服务。

除了驰援抗疫一线，优必选科技防疫机器人还助力企业复工复产、学校复学。在云南昆明，为了迎接学生返校，支援疫情防控工作，优必选室内巡检测温机器人AIMBOT（智巡士）分别在昆明市第三中学、昆明滇池中学上岗，助力复学防控，守护校园安全。

AIMBOT（智巡士）在校园大屏幕上实时显示体温及口罩检测数据

(责编：毕磊、乔雪峰)