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海关总署：3月当月我国进出口出现回升

2020年04月14日10:31  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月14日电 （栗翘楚）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，3月当月我国进出口出现回升。今年3月份，我国外贸进出口2.45万亿元，同比下降0.8%，降幅较1-2月收窄8.7个百分点。其中出口1.29万亿元，下降3.5%；进口1.16万亿元，增长2.4%。

此外，我国外贸进出口情况还有五个方面值得关注。

一是东盟超过欧盟成为我国第一大贸易伙伴。一季度，我国对东盟进出口9913.4亿元，增长6.1%，占我国外贸总值的15.1%，东盟成为我国第一大贸易伙伴；对欧盟进出口8759.3亿元，下降10.4%；对美国进出口6680.1亿元，下降18.3%；对日本进出口4656.8亿元，下降8.1%。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口2.07万亿元，增长3.2%，高出整体增速9.6个百分点。

二是民营企业进出口降幅较小、比重提升。一季度，民营企业进出口2.78万亿元，下降2%，占我国外贸总值的42.4%，比去年同期提升1.9个百分点。其中，出口1.71万亿元，下降7.3%，占出口总值的51.4%；进口1.07万亿元，增长7.9%，占进口总值的33.1%。外商投资企业进出口2.6万亿元，占我国外贸总值的39.6%。国有企业进出口1.16万亿元，占17.7%。

三是一般贸易进出口比重达到6成。一季度，我国一般贸易进出口3.94万亿元，下降5.7%，占我国外贸总值的60%。其中，出口1.95万亿元，下降11.3%；进口1.99万亿元，增长0.5%。加工贸易进出口1.56万亿元，下降12.4%，占23.8%。

四是机电产品和劳动密集型产品为主要出口商品。一季度，我国机电产品出口1.95万亿元，下降11.5%，占出口总值的58.5%。同期，纺织服装等7大类劳动密集型产品出口5969.8亿元，下降15.3%，占17.9%。

五是铁矿砂、原油、煤等大宗商品和肉类等重点民生消费品进口较快增加。一季度，我国进口铁矿砂2.6亿吨，增加1.3%；进口原油1.3亿吨，增加5%；进口煤9577.8万吨，增加28.4%；进口天然气2465.6万吨，增加1.8%。此外，进口大豆1779.2万吨，增加6.2%；进口猪肉95.1万吨，增加1.7倍；进口牛肉51.3万吨，增加64.9%。受疫情影响，我国进口医药材及药品619.1亿元，增长14.8%。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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