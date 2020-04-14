三部委发布关于扩大内销 选择性征收关税政策试点的公告

人民网北京4月14日电 （任妍）4月14日，财政部、海关总署、税务总局三部门下发通知，自2020年4月15日起，将《财政部海关总署 国家税务总局关于扩大内销选择性征收关税政策试点的通知》(财关税〔2016〕40号)规定的内销选择性征收关税政策试点，扩大到所有综合保税区。

财政部、海关总署、国家税务总局2016年曾发布扩大内销选择性征收关税政策试点的公告，于同年9月1日起执行。

内销选择性征收关税政策是指对海关特殊监管区域内企业生产、加工并经“二线”内销的货物，根据企业申请，按其对应进口料件或按实际报验状态征收关税，进口环节增值税、消费税照章征收。企业选择按进口料件征收关税时，应一并补征关税税款缓税利息。

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