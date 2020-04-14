看好新型厨电市场潜力 方太集团推出轻厨品牌米博

人民网北京4月14日电（记者 毕磊）近日，方太集团正式推出轻厨品牌米博(miboi)，并发布了旗下首款产品——米博多功能烹饪机。米博总经理李涛在接受媒体采访时表示，米博的推出是对轻厨这个新兴厨电领域的全新探索与尝试，希望米博成为能代表轻厨生活方式一个时尚的符号。

催化厨电消费市场新蓝海

据天猫最新公布的销售数据显示，新型厨电正在迎来爆发式增长。在刚刚过去的“三八女王节”，三明治机首小时销量同比大增 1500%，厨师机 38 分钟的销售额超过去年同期全天，电饼铛增长 650%，烤面包机增长 140%。

根据艾瑞咨询统计分析，2019 年烹饪机器人整体市场规模约 50 亿。但在一些细分产品市场领域增长速度很快，表现出了强劲的增长态势。

“米博多功能烹饪机的发布，让厨电消费升级的进程充满了机遇和创新的能量，也让整个产业看到了一片新的蓝海。”

李涛指出，多功能烹饪机现在主要都是欧美的品牌，尚处在较为初期的发展阶段，覆盖用户较少。在2017年，方太就组建了100多人的研发团队，投入研究如何更好地结合中式烹饪，满足更多中国家庭用户的需求。截止目前，米博多功能烹饪机已经累计申请137项专利，并经过300余次试模，成功研发出解决了中式烹饪问题的智能烹饪机。“可以说，这款多功能烹饪机更适合中国人的口味。”

“相比功能单一型小厨电，多功能烹饪机存在较高的技术门槛，会对许多品牌进入市场形成壁垒。但从长远看，它会成为新型厨电市场的战略性产品之一，也会带动和促进整个新型厨电市场的发展。“据李涛介绍，米博看好新型厨电的市场潜力，未来，米博多功能烹饪机会不断地升级，相信更多的品牌进入这个市场，也可以把整个市场做得更大。

在销售渠道方面，米博除了传统线上电商渠道之外，还会在北京、天津、重庆、杭州、成都全国近 20 个一、二线城市开设线下体验店。通过线上的内容电商+线下的体验式营销互相赋能，产生叠加效应，带动市场普及。

开启轻厨生活方式

“当下，许多 90、95 后的新兴消费群体已经成为厨电消费的主力人群。他们更需要的是不受空间限制，并能够轻松解决多种烹饪需求的新形态厨电。”据李涛介绍，我们没有把米博多功能烹饪机定位成厨房小家电，它是整合厨电烹饪需求、重构功能的新厨电。它可以满足我们多种烹饪功能，搭载15种功能之余，充分开发智能化菜谱，并利用小身材的优势使其方便携带、可移动。

据了解，米博多功能烹饪机的优势就是在一机多用的前提下，还可以多场景使用。它机身小巧，占地仅有 0.1 平米，却集成了超 15 种厨电功能，包括炒菜机、炖锅、电饭煲、蒸锅等综合烹饪，豆浆机、酸奶机、原汁机等专项烹饪，绞肉机、打蛋机等食材处理，电子秤、计时器等烹饪工具。

米博多功能烹饪机的产品开发充分考虑到用户的场景需求，通过智能、移动、社交的特点满足并引领了“轻松、健康、愉悦、分享”的轻厨生活方式，倡导中式烹饪由猛火重油的“重度”烹饪向“健康轻松”的“轻度”烹饪转变。

米博服务的用户群体是追求轻厨生活方式的新兴消费群体，不以年龄作为区分，都可以“乐享轻厨”。李涛如是说

(责编：毕磊、夏晓伦)