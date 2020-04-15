东盟成为我国第一大贸易伙伴

3月份进出口有所好转
民企进出口比重提升
新兴业态保持较快增长
本报北京4月14日电 （记者杜海涛）据海关统计，一季度我国货物贸易进出口总值6.57万亿元，比去年同期下降6.4%。其中，出口3.33万亿元，下降11.4%；进口3.24万亿元，下降0.7%；贸易顺差983.3亿元，减少80.6%。
3月当月，我国外贸进出口2.45万亿元，同比下降0.8%，降幅较1至2月收窄8.7个百分点。其中出口1.29万亿元，下降3.5%；进口1.16万亿元，增长2.4%。
海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文4月14日在国新办新闻发布会上表示，今年一季度，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，防控阶段性成效进一步巩固，稳外贸措施持续推进，外贸企业复工复产取得重要进展，“我们有信心稳住外贸基本盘，将疫情对我国进出口的影响降至最低。”
据介绍，3月当月进出口回升。随着外贸稳增长政策效应逐步显现，前期因延期复工积压的出口订单陆续交付。
对“一带一路”沿线国家进出口保持增长。尽管一季度外贸进出口整体呈下降态势，但我国对“一带一路”沿线国家外贸进出口保持增长。一季度，我国与“一带一路”沿线国家进出口达到2.07万亿元，同比增长3.2%，其中对东盟、俄罗斯进出口分别增长6.1%和5.7%。
“中国的外贸韧性强、竞争力强，我国企业的创新能力和市场开拓能力也很强。”李魁文表示，近期，按照党中央、国务院决策部署，各地各部门采取了一系列稳定外贸发展的措施，逐步打通国际运输通道，稳定供应链产业链。
据介绍，一季度，在新冠肺炎疫情全球蔓延、贸易下行压力加大的背景下，我国外贸发展质量继续有所提高。
一般贸易优于整体。一季度，产业链更长、附加值更高、更能反映企业自主发展能力的一般贸易方式进出口3.94万亿元，占我国外贸进出口总值达到60%，比重较去年同期提升0.4个百分点。
新兴业态保持较快增长。一季度，我国跨境电商等外贸新业态继续保持了蓬勃发展的态势。其中，通过海关跨境电商管理平台进出口额增长34.7%。
民营企业进出口比重提升。一季度，我国民营企业外贸进出口下降2%，比整体降幅低4.4个百分点。占比较去年同期提升了1.9个百分点，其中3月当月民营企业进出口增长6.5%，成为带动3月当月外贸好转的主要力量。
值得注意的是，一季度，东盟超过欧盟成为我国第一大贸易伙伴。我国对东盟进出口9913.4亿元，增长6.1%，占我国外贸总值的15.1%。
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