前些天，在农行金华分行营业部，金华市民李阳为他的企业办理了工商注册信息变更。原本只生产果蔬等农产品的他，决定在疫情期间扩大经营范围，涉足食品深加工。农行工作人员通过“无证明城市”查询核验系统，打印出企业在各个时段工商变更登记信息，根据这份资料为李阳办理了变更手续。全程不到半小时。

“我们公司名称变更了，银行账户信息也得变。原本以为要政府、银行两头跑，没想到这么快就办好了。”李阳乐呵呵地说。

在疫情防控常态化背景下，农业银行浙江省分行各分支机构通过信息互联共享，减少人员接触、提高办事效率，为复工复产做好便民服务。

2019年以来，浙江银保监局根据中央深化“放管服”改革要求和浙江省“最多跑一次”的决策部署，指导金华银保监分局在辖区内率先推行“无证明城市”查询核验系统。通过该系统，金华市各政府机关、公共事业单位和服务机构之间能实现数据信息互联共享。浙江银保监局还积极推动银行保险机构对接该系统平台，目前，“无证明城市”查询核验系统已在金华市56家银行业金融机构、76家保险公司有序落地。

根据浙江银保监局的协调，金华银保监分局经过多重论证，明确直接取消、告知承诺、数据查询、部门核验四类取消证明的方式，既平衡了客户办事便利性，又兼顾了银行保险机构对相关信息的需求。

“科技进步了，银行服务变好了，又有减证便民的新政策，企业的发展环境真是越来越好了。”李阳说，回去后要争分夺秒，把因为疫情损失的时间抢回来。

作为金华市“无证明城市”改革试点金融机构之一，农行金华分行让服务做“加法”，最大程度减轻群众办理银行业务过程中的负担。截至目前，该行涉及证明取消事项已惠及业务17927件，其中直接取消2504件、告知承诺4940件、数据查询6440件、部门核验4043件。

替儿子来代办银行卡密码挂失重置的郑女士，在农行永康城西支行也体验了一把“无证明”。农行柜面人员通过“无证明城市”查询核验系统，向郑女士所在的乡镇街道发起部门核验信息，得到确认其亲属关系的回复后，立即为其办理了业务。

农行金华分行行长付小红向记者介绍，在银行业务中，父母替孩子办理业务情况比较常见，证明材料没有携带或者遗失怎么办？“来回跑”“几头跑”的问题就出现了。如今，通过“无证明城市”查询核验系统，农行金华分行就可实时向相关部门发送核验请求，解决了群众多次跑腿开证明的烦恼。

目前，“无证明城市”查询核验系统已可对与政府部门、公用事业单位、服务机构相关的171项证明材料进行查询核验。金华市银行保险系统“无证明城市”改革基本按预期成功落地。“各行各业正加速复工复产，我们不能在银行服务环节掉链子，希望通过信息共享科学简化程序，让服务更便民。”付小红说。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 07 版）

(责编：杨光宇、曹昆)