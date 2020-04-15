国家林草局组织产销对接<br>缓解经济林和林下产品销售难

本报北京4月14日电 （记者顾仲阳）新冠肺炎疫情发生以来，国家林业和草原局积极协调动员各方力量，出台系列措施，促进产销对接，着力解决经济林和林下产品销售难问题，有效帮助林农及相关企业挽回因疫情造成的经济损失。

疫情发生以来，国家林草局协调阿里巴巴集团爱心助农平台向经济林和林下经济产品开放。截至4月2日，帮助各地农户、林农、相关企业累计销售经济林和林下经济产品6.5万吨，约占平台销售总量的40%。国家林草局还联合中国果品流通协会促进经济林果产品销售，其中促成新疆阿克苏地区红旗坡1400吨库存滞销苹果实现全部包销。产销双方还签订了今明两年采购9000吨苹果的战略合作协议，并约定将根据合同执行效果，商定将采购范围扩大到香梨、核桃、枣、葡萄等其他经济林果产品。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 07 版）

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