国家林草局组织产销对接<br>缓解经济林和林下产品销售难

本报北京4月14日电 （记者顾仲阳）新冠肺炎疫情发生以来，国家林业和草原局积极协调动员各方力量，出台系列措施，促进产销对接，着力解决经济林和林下产品销售难问题，有效帮助林农及相关企业挽回因疫情造成的经济损失。
疫情发生以来，国家林草局协调阿里巴巴集团爱心助农平台向经济林和林下经济产品开放。截至4月2日，帮助各地农户、林农、相关企业累计销售经济林和林下经济产品6.5万吨，约占平台销售总量的40%。国家林草局还联合中国果品流通协会促进经济林果产品销售，其中促成新疆阿克苏地区红旗坡1400吨库存滞销苹果实现全部包销。产销双方还签订了今明两年采购9000吨苹果的战略合作协议，并约定将根据合同执行效果，商定将采购范围扩大到香梨、核桃、枣、葡萄等其他经济林果产品。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】