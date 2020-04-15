两手抓需下绣花功（观象台）

经济活动往往依赖于人流、物流的通畅，疫情防控则恰恰需要减少人员流动。在两者之间找到平衡点，就要拿出“绣花”功夫，把疫情防控和复工复产工作做得细些，再细些

最近在某地，一些基层工作人员只认本地“健康码”，导致一些返岗人员无法“自证身份”，被要求住酒店自费隔离。这让一些返岗人员感慨，复工成本有点高。

统筹疫情防控和经济社会发展，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，有力有序推动复工复产提速扩面，这是党中央的重要部署，也是确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务的内在要求。既然要求“统筹”，就说明疫情防控和复工复产必须“两手抓”“两不误”。

如何做到“两手抓”，考验各级政府的治理能力。企业发展和经济运行有自身规律，一旦错过了恢复经济社会活动的最佳窗口期，经济活动就无法尽快驶入正常轨道，可能引发其他社会问题，甚至让我们陷入更加困难和复杂的局面。经济活动往往依赖于人流、物流的通畅，疫情防控则恰恰需要减少人员流动。在两者之间找到平衡点，绝不是“一刀切”就能解决的。要拿出“绣花”功夫，把疫情防控和复工复产工作做得细些，再细些。

在疫情防控常态化条件下，精准有序扎实推动复工复产，比的往往就是部门的政策更细致，地方的政策更精准。换句话说，看能否在疫情防控和复工复产这两个目标之间，把钢丝走得最稳。此时最该摈弃的，恰恰就是简单粗暴的“一刀切”。

“一刀切”政策其实是变相的懒政。记得多年前采访一位水电专家，他讲到水坝的厚度时说，偷懒的工程师设计水坝时会一味加大厚度，这样可保安全，但牺牲的是经济性。优秀的工程师则会在经济性和安全性之间努力寻找平衡点，这才是工程师应该具备的职业素养。

推动复工复产，不仅各地各部门自己要努力“绣花”，地区、部门之间还要更加信任、更加讲配合、更加讲协作，要做到数据和信息共享，特别是信息和评判标准互认，否则会让我们付出更大的社会成本，并最终贻误战机。日前召开的中共中央政治局常务委员会会议提出，“各级党委和政府要增强紧迫感，因地制宜、因时制宜优化完善疫情防控举措，千方百计创造有利于复工复产的条件，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。”我们要深刻领会理解，抓好贯彻落实。

总之，坚持“两手抓”、夺取“双胜利”是对各级政府和广大企业的考验。相信在各方共同努力下，一定能交出一份令人满意的答卷。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)