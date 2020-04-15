中国国新助力央企复工复产（资讯速递）

本报电 为助力央企复工复产，中国国新控股有限责任公司充分发挥运营公司平台作用，协助打通产业链各环节堵点、难点、断点。疫情发生以来，国新基金系支持所投企业尽快恢复生产经营，共决策项目6个、金额约27亿元，主要分布在新一代信息技术、新能源汽车、生物医药等领域。国风投基金、央企运营基金、国同基金、国新融汇基金、双百基金、科创基金等，通过视频、电话、网络等形式组织召开立项会等会议，通过线上远程访谈等对投资企业进行调研，实现了正常平稳运营。中国国新董事长周渝波表示，将紧盯全年经营目标不松懈，确保各项年度重点工作任务全面完成。

（刘志强）

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 18 版）

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