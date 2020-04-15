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川藏铁路拉林段米林隧道顺利贯通

高风险隧道群这样打通（新视点）

张振宇  吴秀红

2020年04月15日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，我国首条高原冰碛层隧道——川藏铁路拉林段米林隧道顺利贯通。至此，川藏铁路拉萨至林芝段47座隧道全部贯通。

　　“拉林铁路最凶险的‘拦路虎’被我们制服了，高风险隧道群全部实现贯通，中国高原铁路施工技术又领先了一大截！”中铁十九局拉林项目指挥长何旭很自豪。

　　川藏铁路拉林段，穿越喜马拉雅山脉和念青唐古拉山脉之间的西藏南部谷地高山区，全长435.48公里，为西藏境内第一条电气化铁路，设计时速160公里。作为川藏铁路的重要组成部分，拉林铁路建成通车后，不仅能有效改善我国区域铁路网布局，还将构建起西藏连接川渝经济圈和长江经济带的大能力快捷通道。

　　米林隧道位于西藏自治区林芝市米林县境内，平均海拔3100米，隧道全长11560米，最大埋深为1200米。这里集合了风积沙、有毒有害气体、高地应力、高地温、冰碛层等世界级隧道施工难题，是拉林铁路施工难度最大的6座万米长隧之一，被称为拉林铁路最难啃的“硬骨头”、最凶险的“拦路虎”。

　　米林隧道穿越490米的富水冰碛层。这种高海拔地区特有的冰川运动形成的漂石卵石土夹砂层，富含细颗粒物质，极易随地下水流失，导致突水突泥地质灾害，严重威胁隧道施工安全。

　　“这里地质松散，透水性很强，稳定性极差，施工极易遭遇突泥涌水，日最大涌水量达3万立方米，相当于12个标准游泳池”，何旭介绍，为了防治突水突泥，建设者通过现场实地踏勘和研究，根据不同类型冰碛层围岩特性，综合确定超前预加固措施及施工设备：对富水地段采取帷幕注浆的手段，无水地段采取大管棚加小导管注浆，并辅以钢拱架支护的措施，有效保证冰碛层段隧道施工安全及进度。

　　“拦路虎”除了水，还有沙。风积沙段施工如同在沙漏里打洞。建设者采用新工艺，成功锁定了易渗漏、溜坍的沙层，让松软的“沙山”变硬，历时4个半月顺利通过76米风积沙段落区。

　　更具挑战的是清除隧道内的有害气体。项目部安装了煤矿安全监控系统，对隧道内硫化氢、甲烷、一氧化碳有害气体浓度、涌出量等进行全天实时自动监测、报警。“我们24小时不间断压入式通风，稀释掌子面气体，严格落实防爆施工措施，确保了零事故。”何旭说。

　　最后一个难关是岩爆。米林隧道岩爆段落长7500米，占隧道总长的64.88%，安全风险极高。尤其是在长达5000余米的强岩爆段施工，隧道岩体极易出现弹射掉块现象。建设者采用强度应力比和微震监测两种方法进行岩爆预判，两种方法有效结合后预报的准确率可达70%以上，不仅为拉林铁路岩爆防治提供了有效依据，更为破解岩爆预测这项世界性难题做出了贡献。

　　目前，拉林铁路47座隧道已全部贯通，120座桥梁已建成119座，铺轨完成115.11公里，2020年底铺轨将到达林芝车站，计划2021年开通运营。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月15日 18 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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