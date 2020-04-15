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景区用心，游客才能安心（生活漫步）

王 珂

2020年04月15日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　疫情过后，旅游业的复苏不应是简单地重新开门纳客，而是要更加准确地把握人们的消费新趋势，深化文旅领域供给侧结构性改革，从供需两端发力，为游客提供更安心、舒心的出游环境

　　　　 

　　最近，旅游市场的人气渐渐旺了起来。在不少景区，客流量回暖的趋势比较明显。中国旅游研究院发布的报告显示，旅游市场整体正呈现“城市休闲复苏，周边旅游活跃”的特征。根据美团研究院的数据，国内酒店旅游业复苏率不断攀升，青海、安徽、江苏、湖南等省份均超过70%。在做好新冠肺炎疫情防控的同时，越来越多人开始走出家门踏青赏景。

　　种种回暖迹象，让受疫情影响较为明显和直接的旅游业看到了希望，但也带来不小的管理压力。在清明小长假，某著名景区游客猛增，短时间内客流超过限额游览人数，一时间成为社会关注的焦点。大量游客在景区排队、聚集，不仅影响出游体验，也存在一定的安全隐患。疫情期间，如何在人们旅游需求和安全游览之间找到一个合理的平衡点，在保障出行安全的前提下满足人们的旅游需求，考验着景区的管理水平和智慧。

　　新技术是一个重要的发力方向。近年来，随着智慧旅游的推广，国内景区积极拥抱互联网、大数据等新技术，管理水平总体得到明显提升。在一些酒店，住店客人可以通过自助机自行办理入住和退房手续，安全又方便；在一些景区，游客可以在线买票，无需纸质票，扫码并测量体温后即可进入景区；还有一些博物馆，利用直播技术，给人们带来“云上参观”的服务。中国旅游研究院的报告显示，清明小长假期间国内游客满意度指数达88.8，处在历史高位水平，很大程度上得益于智慧旅游给人们出行带来的种种便利。

　　当前，景区保障游客安心游览、推动旅游业有序复苏的关键，仍然是要进一步提升管理和服务水平。去年8月，国务院办公厅印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》明确，要强化智慧景区建设，实现实时监测、科学引导、智慧服务；到2022年，5A级国有景区全面实行门票预约制度。文化和旅游部日前印发的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》提出，鼓励景区采取互联网售票、二维码验票等方式有效减少人员接触；鼓励景区积极利用大数据和智慧手段，做好游客信息动态监测。这些都为景区进一步提升管理水平指明了努力的方向。

　　疫情放慢了人们出行的脚步和节奏，但旅游需求并没有消失。旅游业长期向好发展的基础没有变，旅游消费升级的趋势也没有变。疫情过后，旅游业的复苏不应是简单的重新开门纳客，而是要更加准确地把握人们的消费新趋势，深化文化和旅游领域供给侧结构性改革，从供需两端发力，为游客提供更加安心、舒心的出游环境，从而激发文旅消费更大潜力和活力，让更多人在旅游中享受美好生活。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月15日 19 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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