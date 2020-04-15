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江小白、洽洽食品等企业开展“云消费”活动

食品行业拥抱线上营销（消费万花筒）

本报记者 齐志明

2020年04月15日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　眼下，云逛街、云导购、云定制等各类“云经济”方兴未艾。近日，重庆江小白酒业公司就在网上开展了多场“云消费”活动，带动众多消费者一起参与。

　　“通过江小白‘我的酒馆Pub’微信小程序等平台，用户可以在线购买江小白旗下全系列产品，并可以享受定制服务。”江小白公司总经理陶石泉表示，通过互联网平台与消费者进行互动，能够更好地了解并满足疫情期间消费者的各种需求，推动快速消费品行业进入提质增效快车道。

　　前瞻产业研究院近日发布报告显示， 近年来，我国线上休闲食品销售规模逐年扩大，2018年为8937.80亿元，预计2022年将达到12974亿元。随着居民消费升级步伐加快，食品、饮料等行业紧跟市场变化，借助互联网、大数据等信息手段提升运营效率，加快向全场景、全渠道、全时段和全品类的新零售方式转变。

　　数据显示，从2月初到3月31日，江小白微信小程序累计访问量达27万人次，产生了近3万份订单。所有订单收取、物流配送、结算都由江小白后台系统自动完成。3月7日，江小白在多个电商平台旗舰店上线“支持者”计划，旨在引导消费者深度参与定制消费。

　　如今，数量庞大的80后、90后群体已经成为消费主力军。如何通过对年轻群体的消费理念和需求进行研究，创新产品供给，拓宽消费场景，努力满足人们的消费新需求，是食品行业面临的新课题。

　　今年年初，洽洽食品股份有限公司以微信小程序为基础，上线“老陈葵园”小游戏，以线上农场的模式让消费者感受和体验瓜子的生长过程，增强消费黏性。3月上旬，洽洽食品天猫旗舰店10天的销售额就已达到去年同期全月的销售目标。

　　“这些年，我们大力发展线上渠道，加速线上线下融合，市场反应良好。”洽洽公司电商总经理、营销中心负责人杨东岳表示，目前公司正在进行数字化转型，探索建立更多的新零售模式。

　　“我们绕开了传统饮品的发展路线，专注于新生代消费人群，努力发掘新的增长点。” 陶石泉说，目前，江小白根据年轻人喜欢的口感，接连推出淡饮、混饮等创新产品。这种具备个性化、分层化的多场景服务套餐，主要通过不同的产品组合、服务以及场景分层，使消费者获得不同的消费体验，受到市场欢迎。

　　业内人士表示，伴随互联网技术发展和消费观念的转变，个性化、品质化、便利化已经成为食品消费新特点，相关企业要瞄准市场新变化，加大商业模式和营销方式创新力度，注重品牌建设，提供优质供给，在日益多样化的消费市场中抢占先机。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月15日 19 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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