“中国有信心稳住外贸基本盘”（锐财经·一手抓防疫 一手促发展（47））

近期，湖北省通城县辉隆体育用品有限公司面对疫情，产品销售逆势上扬。该公司主要生产各种球类内胆和篮球，年产球类400万个，产值8000万元，出口创汇500万美元。图为工人在该公司加班加点赶制外贸订单。

刘建平摄（人民视觉）

近来，江苏省连云港市赣榆区出台措施，保障重点出口企业复工复产。赣榆区金山镇工业园园区防护用品生产企业开足马力，兑现出口订单。该园区企业主要面向德国出口防护用品，3月份实现外汇收入168万余欧元。图为金山镇干部在该镇工业园区了解外贸企业满爱防护用品有限公司的生产情况。

司 伟摄

海关总署4月14日发布的数据显示，一季度中国货物贸易进出口总值6.57万亿元人民币，比去年同期下降6.4%。其中，出口3.33万亿元，下降11.4%；进口3.24万亿元，下降0.7%；贸易顺差983.3亿元，减少80.6%。海关总署新闻发言人李魁文指出，国际市场需求萎缩必然会对中国外贸出口造成冲击，外贸新订单减少等问题开始逐步显现，中国外贸发展面临的困难不容低估。但同时也要看到，中国外贸韧性强、竞争力强，企业的创新能力和市场开拓能力也很强，有信心稳住外贸基本盘，将新冠肺炎疫情对中国进出口的影响降至最低。

进出口降幅有所收窄

“一季度，我国进出口虽然下降了6.4%，但降幅较前2个月明显收窄3.1个百分点，外贸进出口有所回升。”李魁文在4月14日的国新办新闻发布会上说。

3月进出口有所好转。随着外贸稳增长政策效应逐步显现，前期因延期复工积压的出口订单陆续交付。3月份当月，全国外贸进出口2.45万亿元，同比下降0.8%。从旬度看，3月中旬、下旬连续两旬进出口都实现了正增长。其中，3月出口降幅收窄至3.5%，进口则增长2.4%。贸易平衡由前2个月的逆差转为顺差。

内需推动进口表现较好。一季度，中国进口值下降0.7%，其中3月份进口增长2.4%。特别是在肉类、食糖等进口增长的带动下，一季度消费品进口增长13%；而生产原材料，比如煤、原油、金属矿砂、集成电路进口值分别增长23.8%、8.3%、6.8%和13.1%。“随着国内工业生产和居民生活逐步恢复，强大的国内市场潜力逐步释放，为创造全球总需求作出贡献。”李魁文说。

一季度，中国与“一带一路”沿线国家合计进出口2.07万亿元，同比增长3.2%，高出中国外贸增速9.6个百分点，占比达到31.4%，比重超过三成。李魁文指出，尽管一季度外贸进出口整体呈下降态势，但中国对“一带一路”沿线国家外贸进出口保持增长，成为中国外贸稳定发展的重要因素。

新业态增长较快

外贸有所回升，发展质量也继续提高。

李魁文指出，一季度，产业链更长、附加值更高、更能反映企业自主发展能力的一般贸易方式进出口3.94万亿元，下降5.7%，降幅小于总体。一般贸易进出口占中国外贸进出口总值达到60%，比重较去年同期提升0.4个百分点。

“同时，一季度我国跨境电商等外贸新业态继续保持了蓬勃发展的态势，增长较快。其中，通过海关跨境电商管理平台进出口增长34.7%，市场采购方式出口增长50.9%。”李魁文说。

一季度，中国对疫情形势严峻的欧盟、美国进出口分别下降10.4%、18.3%；对疫情形势相对缓和的日本和韩国进出口分别下降8.1%和5.7%，其中3月份分别增长4.3%和3.4%；对东盟进出口逆势增长6.1%，东盟超过欧盟成为中国第一大贸易伙伴。

李魁文指出，中西部地区进出口表现相对较好，民营企业进出口降幅小、比重提升。一季度，东部地区外贸进出口5.28万亿元，下降7.5%，但中西部地区外贸进出口1.04万亿元，只下降2.1%，占比较去年同期提升了0.7个百分点，达到15.9%；民营企业外贸进出口下降2%，比整体降幅小了4.4个百分点，占比较去年同期提升1.9个百分点，呈现出更强的抗风险能力。

“3月份，民营企业进出口增长6.5%，成为带动当月外贸好转的主要力量。”李魁文表示。

将持续优化营商环境

疫情之下，外贸政策措施如何发力？

李魁文指出，近期，各地各部门已经采取了一系列稳定外贸发展的措施，帮助企业克服困难，逐步打通国际运输通道，稳定供应链产业链。海关总署也推出一系列新举措，取得了成效。

简化通关作业流程。截至目前，从简从速为8945家企业在线办结注册备案手续；签发进口食品相关动植物检疫许可证2768份，用时缩短了37.4%。对进出口防疫物资开辟绿色通道，实现“零延时”通关。

降低企业通关费用。对受疫情影响未及时报关的进口货物减免滞报金，延长汇总征税报关单电子支付时限，已惠及1569家企业，涉及税款164亿元，占同期汇总征税应缴税款的40%。延长税款缴纳期限，目前惠及106家企业，涉及税款6.4亿元，占同期柜台支付应缴税款的26%。

支持培育新的外贸增长点。推进全球维修和再制造业务在综合保税区内全面落地实施；支持发展势头较好的中西部地区设立综合保税区；支持跨境电商售后服务体系建设，支持企业设立退换货中心，完善跨境电商退货监管，解决跨境电商B2B出口海外仓货物退货难问题。

李魁文表示，当前国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不确定不稳定因素显著增多，中国外贸进出口面临的困难加大。海关总署将持续优化口岸营商环境，支持企业开拓国际市场，努力稳定外贸基本盘，推进更高水平对外开放。

(责编：杨光宇、曹昆)