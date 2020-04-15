“施工图”敲定 区域交通一体化按下快进键

近期以来，长三角等多个区域交通一体化敲定“施工图”，京津冀、粤港澳等重点交通项目也全部复工，相关建设按下“快进键”，其中包括加快枢纽建设，加快形成长江上、中、下游机场群，打造珠三角、长三角世界级机场群。

这只是一个开始。目前相关部门还在编制粤港澳、长三角、黄河流域等地区综合立体交通网规划，完善西部运输通道布局，推进东北地区交通运输提质改造，畅通中部地区贯通南北、连接东西的通道，积极优化调整东部地区运输结构，为国家重大战略实施、区域联动发展提供有力支撑。

近日，位于河北省廊坊市安次区的津兴铁路第三标段拌合站破土动工，标志着京津之间的第4条高铁通道正式开工建设。另两大“轨道上的京津冀”骨干项目，京滨、京唐铁路也已全面复工，正在开足马力追赶工期。

据天津市交通运输委副主任刘道刚介绍，2020年该市交通运输固定资产投资计划安排144.5亿元，总额比去年略高，建设项目共49项，全都是京津冀立体交通网的重要组成部分。

公路网的互联互通也取得进展。河北省交通运输厅与北京市交通委员会近日正式签署《北京市西石门至河北省太平庄公路京冀界接线协议》。至此，“十三五”规划期间所有京津冀干线公路对接路全部完成路线方案对接，实现统一规划、统一标准。

据透露，2020年河北省将加强协同发展战略、重大设施布局合作研究，将重点项目纳入立体网规划和五年发展规划。完善北京大兴国际机场集疏运体系，推动北京大兴国际机场北线高速廊坊段、G105京冀接线段建成通车。推进京津冀互联互通，开工建设承平高速公路、S320礼贤连接线，加快G205津冀接线段建设。

京津冀协同发展交通一体化进程加快的同时，长三角交通一体化“施工图”也浮出水面，一大批工程将加速开建。有报道称，日前国家发改委、交通运输部联合印发《长三角地区交通运输更高质量一体化发展规划》，南京至马鞍山城际铁路正式获批。

《经济参考报》记者了解到，按照交通运输部的工作部署，今年将加快构建长三角多向立体、内联外通的综合运输通道。加快盐通高铁、沪通铁路等项目建设。加快宁马、京沪等高速公路改扩建。推进跨区域公交一体化。协同推进长三角港航一体化发展六大行动，推动现代高端航运服务业发展。打造长三角世界级机场群。

近日发布的《<长江三角洲区域一体化发展规划纲要>江苏实施方案》进一步透露出更细的任务书。到2035年，基本实现一日联通全球、半日通达全国、长三角区域内2小时覆盖、长三角核心城市间1小时通达、都市圈1小时通勤，货物经由江苏口岸快速直运主要发达国家和“一带一路”沿线主要国家。

江苏省加快建成引领世界级城市群发展的高质量综合交通运输体系“五大一体化”任务中，排在第一位的便是推动枢纽协同一体化。

该省交通运输厅副厅长惠先宝表示，将实施枢纽城市能级提升工程，共建世界级机场群工程、共筑世界级港口群工程。重点提升南京国际性综合交通枢纽功能，规划建设南通新机场、通州湾新出海口，规划研究苏州机场，依托连云港海港、徐州陆港、淮安空港构建苏北“物流金三角”。

另一大世界级机场群则落子粤港澳大湾区。据《经济参考报》记者了解，今年交通运输部将加快推进深茂铁路、沈海高速公路改扩建、西江航运干线扩能、南沙港区四期等重点工程，加快建设珠三角世界级机场群。

在长江经济带的上游地区，“成渝地区双城经济圈”交通一体化发展也展现出前所未有的“速度与激情”。川渝两地交通部门已形成《关于进一步深化川渝交通运输合作有关事宜会议纪要》，双方将共同编制《成渝地区双城经济圈综合交通立体网规划》，协同制定成渝地区双城经济圈交通发展三年行动方案，共同争取将成渝地区双城经济圈交通一体化发展试点任务纳入交通强国建设试点方案。

交通运输是经济发展的“先行官”和“风向标”。业内人士认为，区域交通一体化加快发展不仅能有效提高交通体系的整体效益，也是引导区域整体协调发展和产业整合的先行条件和有效手段。北京交通大学中国交通运输经济研究中心主任欧国立认为，从交通运输的发展来看，到2025年，预计将进一步完善综合立体交通网络的功能属性，在城市、城际、城乡和国际交通运输中形成多中心与网络化。

(责编：杨曦、孙阳)