国常会： 落实落细支持企业政策

国务院总理李克强4月14日主持召开国务院常务会议，要求落实落细今年以来出台的支持企业政策措施，助力企业渡难关；部署采取有力有效举措促进高校毕业生就业；确定加大城镇老旧小区改造力度，推动惠民生扩内需；决定延续西部大开发企业所得税优惠政策。
会议指出，按照党中央、国务院部署，今年以来为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产，及时出台一系列政策措施。在减税降费方面，采取对小微企业和个体工商户减免增值税、提高部分产品出口退税率、延长交通运输和餐饮住宿等企业亏损结转年限、阶段性减免企业社保费、缓缴住房公积金、免收收费公路通行费、降低企业用电用气价格等措施，加上去年减税降费政策翘尾，这些可为企业减负1.6万亿元。同时按程序提前下达今年地方政府专项债额度1.29万亿元。在金融支持方面，通过3次降准、再贷款再贴现向金融机构提供3.55万亿元低成本资金，用于向企业发放低利率贷款，另外截至3月底已对约8800亿元企业贷款本息实行延期。下一步，要在扩大实施前期有效政策基础上，多措并举加大积极财政政策实施力度，并抓紧按程序再提前下达一定规模的地方政府专项债。研究进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业支持。帮扶制造业和服务业企业缓解房租、用工等成本压力。
“国常会针对扶持企业发展，释放了全方位的利好信息，有助于坚定企业发展信心，增强企业发展动力。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，会议研究部署了更多降本减负举措，以及为企业输血的金融安排等，同时对惠企政策提出了落实落细的明确要求。只有真正将各项惠企政策落到实处，企业才能切实享受到政策红利，借助政策工具有效应对困局，实现企业自救与发展。
会议同时指出，推进城镇老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍，重点是2000年底前建成的住宅区。
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