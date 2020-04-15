政策助推汽车市场回暖 稳消费“先锋”作用显现

作为占社会消费品零售总额10%的消费项目，汽车消费已经成为目前稳消费的重点。随着发改委、工信部、商务部等中央部委和各地方政府对促进汽车消费的支持政策不断加强，汽车市场开始逐步回暖，汽车消费作为稳消费“先锋”的作用开始显现。

商务部数据显示，今年3月下旬，重点监测零售企业汽车销售额比2月下旬增长8.9%。中国汽车流通协会统计显示，3月份乘用车销售104万辆，比2月份增幅回升了37.5个百分点。而随着国内防控疫情形势持续向好，汽车企业已经全面实现复工复产，市场需求也在稳步回升。

国家发改委产业发展司副司长蔡荣华介绍，受疫情的影响，居民消费意愿暂时受到抑制，汽车产销出现了大幅下滑。今年前两个月，汽车产销量同比都下降超过40%，其中2月份产销同比下降达到80%。随着中央和地方政府和企业积极出台措施，目前，主要汽车企业日产量已经逐步恢复到去年同期水平的75%以上，经销商订单恢复到正常水平的65%以上，汽车产销正在逐步回升。

据介绍，在中央层面促汽车消费政策的推进，目前已经有包括北京、天津、上海、重庆、广东、新疆、海南、山东、江苏、浙江等20多个省、直辖市、自治区出台了促进汽车消费的政策。

在这些政策中，有针对汽车增量市场的促进，包括放宽汽车限购政策、实施新车消费补贴、取消皮卡进城限制、组织汽车促消费活动等，也有针对汽车存量市场的促进“以旧换新”、加快老旧汽车淘汰等政策。

同时，中央和地方政策也加大了对二手车市场的推动。包括多地积极落实取消二手车限迁、二手车经销增值税优惠等。部分地区还专门设立了二手车流通促进专项资金。

商务部消费促进司负责人王斌表示，我国二手车市场发展还相对滞后，二手车交易量占新车销量比重只相当于发达国家的三分之一左右，比重相对偏低。这些政策的出台有助于推动二手车企业规模化、专业化、品牌化发展，有助于加快市场释放二手车消费潜力，为新车消费创造更大的市场空间。

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