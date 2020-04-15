机构：楼市库存分化加剧 热点城市有望回落

2020年一季度，疫情期间持续低迷的楼市也导致大部分城市库存消化周期攀升。4月14日，易居房地产研究院发布的数据显示，一季度上海新房及二手房市场均受疫情影响较大，其中二手住宅成交量为近十二年来的历史较低水平。

克而瑞地产研究中心近日公布的数据显示，截至3月末，受监测的50个重点城市商品住宅库存量为30432万平方米，同比2019年3月末增幅为11%。其中，大约六成以上城市消化周期一举跃升至18个月以上高位。

今年1月中旬暴发的新冠肺炎疫情导致各地售楼处普遍停业、项目停工、房企延迟复工，使得部分城市楼市出现短期供需缺口，苏州、宁波热点城市等库存量环比收缩超10%。但从同比来看，整体库存量仍在不断攀升，七成城市库存同比有所扩容，梧州、芜湖个别三四线城市住宅库存近乎翻番。

克而瑞地产研究中心相关分析人士指出，受疫情导致市场成交下滑，各地商品住宅消化周期明显拉长，九成以上城市消化周期同、环比齐升，33个重点城市消化周期一举跃升至18个月以上高位，其中北京、大连、厦门、烟台、梅州等7个城市消化周期已超40个月，库存压力不断积聚。

另一方面，近两月来，为了纾困房企、恢复楼市，多地政府出台了针对房地产行业的扶持政策，譬如降低预售取证标准等。上述分析人士指出，这些政策正在有效引导提升二季度房企推货意愿和推货节奏。“就需求端来看，随着疫情影响逐步散去，购房者信心将有明显提升，前期积压的购房需求将稳步释放。”

易居房地产研究院研究员姚方分析认为，从上海市场来看，疫情期间新房供应极少，而浦东南汇、青浦等地区前期供应较大，因此存量较多，新房市场主要为消化前期库存状态。

“从4月开盘项目监测来看，上海将有14个项目入市，因疫情下的2、3月均供不应求。一旦供给端有所恢复，市场复苏信号也将进一步加强。另外，考虑到市场正处于逐步恢复中，预计4月二手房成交量将出现环比增长。”姚方分析表示。

上述分析人士认为，随着疫情影响逐步散去，在供求两端共同发力的情况下，一二线热点城市成交或迎来反弹行情。预计二季度一二线城市库存将有所回落，但三四线市场库存仍可能继续扩容，未来去化压力不容小觑。

(责编：杨曦、孙阳)