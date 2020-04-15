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一季度外贸进出口数据简评：出口压力正从供给侧转向需求侧

沈建光 徐天辰

2020年04月15日08:21  来源：人民网-财经频道
 

2020年4月14日，海关总署发布今年一季度我国外贸进出口数据，一季度我国货物贸易进出口总值6.57万亿元人民币，比去年同期下降6.4%。其中，出口3.33万亿元，下降11.4%；进口3.24万亿元，下降0.7%；贸易顺差983.3亿元，减少80.6%。

对此，京东数字科技首席经济学家、研究院院长沈建光进行以下简评：

出口降幅收窄，但压力正在从供给侧转向需求侧，二季度不容乐观。以美元计价，3月出口同比下降6.6%，一季度累计下降13.3%。3月份，随着国内新冠肺炎疫情得到遏制，复工复产节奏加快，疫情期间的积压订单恢复生产，出口降幅因而边际收窄。

但需要注意的是，疫情海外扩散施造成的经济压力在3月中下旬方才开始释放。从重要出口国韩国的高频贸易数据看，该国3月前10天、前20天、3月当月以及4月前10天的出口增速依次下滑，证明海外疫情引起的需求冲击正在深化。目前多国已将封锁结束期限延长至五月，不排除考虑疫情发展继续延长的可能性，因此整个二季度出口将面临很大压力，特别是电子、纺织、仪表等外需敞口高的行业。

进口同比降幅较小，大宗商品和集成电路进口成为亮点。以美元计价，3月进口同比下降0.9%，一季度累计下降2.9%，好于市场预期。从重点产品的分项看，多数产品进口同比下降，疫情对国内需求的冲击明显显现。对进口正向贡献较多的是肉类（+45.2亿美元）、铁矿砂（+24.9亿美元）、原油（+32.4亿美元）和集成电路（+69.2亿美元）。疫情下全球产业链断裂无疑也将冲击进口，但随着中国经济率先从疫情中恢复，以及利用油价暴跌窗口期增加石油储备等利好因素，进口表现大概率将优于出口。

地域上看，距离中国较近以及受疫情影响较小等因素，使得东盟成为中国的第一大出口伙伴。欧美疫情严重，导致中国对欧盟和美国出口继续大幅下降。进口方面，从美国进口自去年低基数进一步下降12.6%，在中国逐步复工复产、但疫情仍在美国肆虐的背景下，需要关注中美第一阶段贸易协议进展。一季度中国自美进口农产品约50亿美元，相当于第一阶段协议规定中国2020年自美采购额366亿美元的不足七分之一，进度已经有所滞后，而疫情可能严重削弱美国制造业和服务业的出口能力。（作者沈建光系京东数字科技首席经济学家、研究院院长、作者徐天辰系京东数字科技研究部宏观研究员）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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