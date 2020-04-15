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浪潮集团孙丕恕：要素市场化配置意见为数据发展指明方向

2020年04月15日12:46  来源：人民网-财经频道
 

日前，《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置的体制机制的意见》（简称《意见》）发布。《意见》指出,土地、劳动力、资本、技术、数据五个要素领域改革的方向。数据作为一种新型要素，成为了《意见》中备受关注的内容。

《意见》提出，要推进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值，加强数据资源整合和安全保护，并强调引导培育大数据交易市场，为数据要素市场化配置指明了方向，对推动数字经济高质量发展具有重要指导意义。

近日，浪潮集团董事长孙丕恕表示，数据是国家重要的基础性战略资源，充分利用好这些高价值数据，能进一步提升政府社会治理能力和公共服务水平。

多年来，浪潮极为重视数据价值。2010年开始探索汇聚、盘活数据，2014年提出做领先的大数据服务商，2018年提出向“新三大运营商”——云服务运营商、大数据运营商和智慧城市运营商转型，致力于做领先的“云+数+AI”新型互联网企业，大数据运营商成为重要战略方向。

《意见》提出“推进政府数据开放共享”。近年，浪潮积极参与国家数据共享及开放平台的规划建设工作，参与制定《政府数据标准规范》、《数据管理平台保障制度》两大类17项国家标准，为全国100多个省市政府建立大数据平台，实现数据共享共用，为山东、宁夏、广西、重庆、陕西等省市提供数据开放服务，梳理政府数据目录20000多个。

在政府数据整合、开放、共享的基础上，浪潮“互联网+政务服务”整体解决方案，在全国29个省（自治区、直辖市）、118个地市、800多个区县应用，助力各级政府开展放管服工作，为5.1亿人口，1100万个法人主体提供专业服务。

在济南，患者通过电子健康码授权后，在保障数据安全的情况下，医生可查询患者近年来检查、检验、诊断、治疗等就诊记录。济南医疗数据实现跨区域、跨机构共享的原因是基于国家健康医疗大数据北方中心试点成果，浪潮在试点中全面负责医疗数据全量采集、治理、应用工作。如今，济南健康医疗大数据平台不断深化治理应用，复制推广至天津、内蒙古、厦门、南宁等地。疫情期间，浪潮承建运营的内蒙古自治区互联网医疗服务系统，及时为患者提供了发热专线、门诊就医后复诊、远程诊断等线上医疗服务。

浪潮还基于政府授权数据和社会化数据打造了爱城市网、质量链、一贷通等新型互联网应用，积极探索政府数据开放共享、运营模式。例如，爱城市网App基于政府数据授权，提供便民查询、办事服务、民生互动、交通金融、教育医疗等服务，已覆盖400多个城市，并在天津、济南、重庆等60多个城市落地运营。爱城市网已接入国家政务服务平台，是“国家防疫健康信息码”三大互联网亮码端之一，成为大数据抗疫的重要支撑平台之一。

此外，数据安全一直是数据开放的难点与争议所在，《意见》也强调了“数据的保护”。浪潮始终将数据安全视为生命线，从技术、管理多方面保证授权数据安全。

为了保护政府授权开放的数据接口，浪潮开发了数据防护平台DPP，采用区块链认证、授权和调用留痕。浪潮还打造了数据铁笼（IDS），利用虚拟化技术实现数据处理过程封闭隔离，依托数据铁笼打造的数据安全防护产品数安链，已应用在济南公安无犯罪证明核查、电子居住证等服务场景。

专家认为，加快培育数据要素市场，将进一步完善我国现代化治理体系，对经济社会发展产生深远影响。数据生产要素市场化大幕已经拉开，浪潮将继续探索前行。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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