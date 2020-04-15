民航局：一季度完成旅客运输量7407.8万人次 下降超五成

人民网北京4月15日电 （记者乔雪峰） 4月15日，中国民用航空局召开2020年第五次例行新闻发布会，民航局新闻发言人、航空安全办公室主任熊杰在发布会上表示，随着全国复工复产的有序推进，3月航班量虽已有所恢复，但未来可能持续低位运行，容易产生安全衍生风险。

熊杰从三个方面对3月份全国民航安全生产运行情况进行了介绍：

安全运行方面：3月份，全行业完成运输航空飞行41.7万小时，同比下降58.8%；未发生运输航空事故，行业安全生产继续保持平稳态势。截至3月底，我国运输航空持续安全飞行115个月、8244万小时。

生产运行方面：3月份，共完成运输总周转量39亿吨公里，同比下降63.4%；完成旅客运输量1513万人次，同比下降71.7%；完成货邮运输量48.4万吨，同比下降23.4%，值得一提的是，全货机货运量逆势增长，共完成25.3万吨，较去年同期增长28.4%。

一季度，共完成运输总周转量165.2亿吨公里，旅客运输量7407.8万人次，同比分别下降46.6%和53.9%。

运行保障方面：3月份共保障各类飞行20.26万班，日均6535班，日均同比下降58.6%。全国航班正常率为96.8%。一季度，共保障各类飞行85万班，日均9341班，日均同比下降42.09%；航班正常率为90.28%，同比提高7.23个百分点。

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