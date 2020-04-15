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民航局：共安排16架次航班协助2744名中国公民回国

2020年04月15日12:48  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月15日电 （记者乔雪峰） 4月15日，中国民用航空局召开2020年第五次例行新闻发布会，民航局运行监控中心副主任孙韶华在发布会上指出，自疫情发生以来，民航局启动重大运输机制，截至4月14日，共执行相关客、货包机任务575架次，运送134名援外医疗专家组和联合工作组人员，运输抗疫物资9544吨，涉及美国、英国、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、意大利、日本、韩国等64个国家。

孙韶华表示，按照国务院联防联控机制的具体部署，执行的重大运输任务主要包括以下几方面：

一是安排临时航班（包机）赴疫情严重国家接回中国公民任务。3月4日至4月13日，民航局共安排16架次临时航班协助在伊朗、意大利、英国、美国、西班牙的2744名中国公民回国，其中留学生1449名。未来几周，民航局将根据国务院联防联控机制部署，及时启动重大航空运输保障机制，按照逐步、有序的方式，对疫情严重国家、确有困难急需回国的留学人员回国提供便利。

二是援外医疗专家组和相关省份联合工作组包机任务。3月3日至4月12日，民航局共协调航空公司将126名医疗专家和联合工作组人员，运送至英国、意大利、柬埔寨、老挝、伊拉克、塞尔维亚等国，协助开展疫情防控工作和我在海外公民的防疫保护工作。

三是援非物资运输任务。根据对外援助部际协调机制部署，民航局协调国航于4月5日安排一架次包机，运送国合署、外交部和国家卫健委援助中西非18个国家的37.6吨物资前往加纳。包机于北京时间4月5日从上海浦东机场起飞，4月6日抵达加纳阿克拉机场（以上均为北京时）。

最后，孙韶华表示，本周四（16日），民航局还将根据对外援助部际协调机制部署，组织国航执行2架包机，向非洲埃塞俄比亚和布基纳法索运送医疗队和援助物资。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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