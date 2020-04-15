民航局：一季度全行业亏损近400亿 航空公司亏损336.2亿

人民网北京4月15日电 （记者乔雪峰） 4月15日，中国民用航空局召开2020年第五次例行新闻发布会，民航局新闻发言人、航空安全办公室主任熊杰在发布会上表示，因受新冠肺炎疫情影响，一季度，全行业累计亏损398.2亿元，其中，航空公司亏损336.2亿元。
为贯彻落实党中央、国务院的决策部署，积极应对新冠肺炎疫情对民航业的影响，切实为民航企业发展纾困，精准有序推动复工复产，3月9日，民航局印发《关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知》（民航函〔2020〕145号），出台了一揽子优惠政策，包括免征航空公司应缴纳的民航发展基金，对按照国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务给予资金支持，降低部分政府管理的机场、空管、航油收费标准等。
熊杰指出，这些政策为企业战胜疫情,缓解经营困难,帮助企业渡过难关发挥积极作用，进一步增强企业信心。“下一步，我们将继续密切关注疫情变化，加强经济运行监测，深入分析疫情对民航企业生产经营和经济效益带来的影响，做好政策供给和储备。”
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】