民航局：一季度全行业亏损近400亿 航空公司亏损336.2亿

人民网北京4月15日电 （记者乔雪峰） 4月15日，中国民用航空局召开2020年第五次例行新闻发布会，民航局新闻发言人、航空安全办公室主任熊杰在发布会上表示，因受新冠肺炎疫情影响，一季度，全行业累计亏损398.2亿元，其中，航空公司亏损336.2亿元。

为贯彻落实党中央、国务院的决策部署，积极应对新冠肺炎疫情对民航业的影响，切实为民航企业发展纾困，精准有序推动复工复产，3月9日，民航局印发《关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知》（民航函〔2020〕145号），出台了一揽子优惠政策，包括免征航空公司应缴纳的民航发展基金，对按照国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务给予资金支持，降低部分政府管理的机场、空管、航油收费标准等。

熊杰指出，这些政策为企业战胜疫情,缓解经营困难,帮助企业渡过难关发挥积极作用，进一步增强企业信心。“下一步，我们将继续密切关注疫情变化，加强经济运行监测，深入分析疫情对民航企业生产经营和经济效益带来的影响，做好政策供给和储备。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)