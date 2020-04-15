联想集团董事长杨元庆：将以服务和解决方案推动转型深入

人民网北京4月15日电（记者毕磊）4月14日，联想首次以线上的形式举行了全球誓师大会。联想集团董事长兼CEO杨元庆在演讲中表示，联想在未来十年里的目标就是把服务和解决方案打造成新的核心竞争力。
“世界各地客户需要的不再仅仅是硬件设备，而是包括物联网设备、基础设施和智能应用在内的全套解决方案，以及包含顾问、实施、运维在内的全方位服务，一揽子地解决痛点问题。”他表示，联想将围绕三个层次进一步扩展和提升现有服务业务。三层服务中，每一层都凝聚了联想自身智能化转型的成果；每一层也都能针对不同目标客户在智能化转型不同阶段的需求，为他们创造智慧价值。
第一，是设备服务与软件等围绕现有硬件产品的“附加服务”，联想将努力提高其附加率。目前，基于人工智能、区块链、云计算、大数据等技术，联想的设备服务已经实现了智能客服、智能备件预测、智能仓储等一系列智慧服务能力，在控制成本的同时大大提高了服务水平。
第二，是正在不断拓展的运维服务和设备即服务（DaaS）业务，联想将以增强客户黏性为目标。运维服务与DaaS需要对用户需求更深层次的理解，而联想不仅凭借全球最大PC厂商和领先的IT基础设施厂商的地位，积攒了深刻的行业洞察和服务能力，还将人工智能技术运用到运维服务中，持续提升客户满意度。
第三，是解决方案服务，包括系统集成解决方案和联想智能解决方案。凭借业内领先的软硬件资源整合能力、整合性的解决方案及产品的输出能力、和覆盖用户需求全生命周期的服务能力，联想正在从单纯的IT厂商升级成为一个值得信赖的解决方案提供者，并在这个过程中积累自主研发的知识产权，实现最大程度的复用。
2月20日，联想公布的第三季度财报显示，联想集团营收达993亿人民币；税前利润实现27.5亿人民币，同比增长超过11%；净利润实现18.2亿人民币，同比增长11%。
杨元庆指出，在新的财年里，联想将继续秉承“智能，为每一个可能”的品牌愿景，围绕3S战略，聚焦在线经济和“新基建”等领域来创造、把握新机遇，成为智能化变革的引领者和赋能者。
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