原标题：云数智赋能智慧粮仓建设 护航粮食安全

民以食为天。粮食的安全生产和储存，关系国计民生，是粮食工作的重中之重。随着新一代信息技术的不断发展，我国把云计算、大数据、人工智能、物联网等技术不断应用于粮食存储之中，推进以“互联网+粮食”特色的信息化建设，加快智能化粮库科技投入，大力推广绿色科技储粮，成为维护国家粮食安全的重要屏障。

“云数智”引领“智慧粮仓”建设

我国粮食库存主要分为政府储备、政策性库存以及企业商品库存。政府储备包括中央储备粮和地方储备粮两部分，这是守底线、稳预期、保安全的“压舱石”。

不管在哪个时期，粮食存储是一直都是一件很有讲究的事。从上世纪五六十年代建立以备荒备战为目的的“甲字粮”、“506粮”，到1990年国家建立专项粮食储备制度，再到2008年建立健全地方省、地市和县三级地方政府储备，我国逐渐形成了现代粮食储备体系，在保障国家粮食安全中发挥了重要作用。

在互联网、智能化、信息化飞速发展的今天，我国的粮食储备技术和管理手段发生了翻天覆地的变化。基于服务粮食行业信息化建设近20年的经验，在浪潮智慧粮食事业部总经理张照平看来，大数据、云计算、物联网、人工智能、5G等新一代信息技术为粮食行业插上了腾飞的翅膀，推动了管理变革、职能变革和产业变革，促进粮食流通产业转型升级，增强了粮食安全保障能力。强化信息系统的创新应用，守好管住“大国粮仓”，成为粮食储备行业发展的新方向。

近几年， 随着绿色储粮、“四合一”（粮情测控系统、储粮机械通风技术、磷化氢环流熏蒸技术和谷物冷却机低温储粮技术）等储粮技术的发展和应用，国内粮食储存水平不断提升，低温储藏、环流熏蒸、粮情测控、机械通风等得到广泛应用，我国粮食仓储水平上了一个新的台阶。以浪潮建立的智能粮库管理系统为例，从粮食的称重开始一直到粮食入库、存储、监管等每一个环节，全部都运用了大数据、物联网的技术，利用传感器，可以自动进行粮食数据的传输和采集，同时可以对粮库的温度和湿度以及粮食的霉变、质量问题等情况进行全方位的监督，并对各环节影像资料自动留存。

智能粮库管理系统相当于在粮仓建立起了“千里眼”，真正做到了粮食数量和质量管控的责任可追溯，让粮食管理部门的运营效率和管控力度大幅提高，确保储备粮数量真实，质量良好，确保国家急需时“调得动，用得上”。

强化科技创新支撑能力，护航粮食安全

疫情当前，不仅及时推动春耕播种，流通环节存在的“堵点”也得到及时疏通。为保障粮食安全，近期国家在着力解决影响春耕备耕突出问题的同时，还密集出台了粮食收储政策，及时疏通粮食流通、加工环节的“堵点”。从1月20日至3月31日，中储粮系统累计销售粮食1014万吨，较去年同期增长43%，为保障市场供应和稳定提供了坚强支撑；截至3月31日，中储粮累计完成中晚稻最低收购价收购2208万吨，较上年度增加35万吨。

新技术推动的无接触式线上服务也成为打赢粮食安全“保卫战”的关键支撑。例如，浪潮助力中储粮建设的一卡通和售粮预约系统，保障国储库复产复工、开库收粮，减少人员聚集；为切实解决农民与收储企业的人员聚集、排队叫号难的问题，推出“售粮预约”平台，实现不聚集、不排队便能有效买、卖、收粮食。

中华粮网作为国家粮食电子交易平台的技术开发和支持单位，为各级粮食行政管理部门全面准确掌握粮食交易信息，实施更加精准科学高效的市场调控提供了数据支撑。2020年4月9日，中华粮网承建的国粮中心新版地储SaaS交易平台正式上线运行，并成功举办“湖北地储粮油定向交易专场” 交易会。此次交易共投放湖北省地方储备粮1.5万吨，经过充分竞价，成交1.5万吨。

专家表示，信息化建设在中央和地方政府管好储备粮，保障粮食安全责任的方面发挥着越来越关键的作用。疫情之后，粮食管理部门和涉粮企业数字化转型步伐将进一步加快。对此，张照平表示，浪潮也将进一步发挥国内粮食信息的领先优势，进一步融合物联网、大数据、AI、5G、区块链等新技术，布局大储备和智慧农业，打造从田间到餐桌的粮食行业全产业链信息化平台，助力涉粮企业和国家粮食管理部门治理体系和治理能力现代化，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，为“端牢中国人的饭碗”保驾护航。（思牧）

(责编：毕磊、夏晓伦)