原标题：各行业复工复产在即，快手电商“快复工”计划助力实体行业打通线上销售渠道

武汉解封“重启”,意味着全国新冠肺炎疫情得到进一步控制,城市开始有序运转,全国各行各业陆续复工。疫情期间,许多实体行业遭受严重影响,大量线下门店无法恢复营业,商场客流量锐减。有效提高销量与营业额,成为不少线下商家复工后的首要任务。

为了支持实体行业复工复产,快手电商针对性地推出“快复工”计划,通过减免费用、流量扶持等方式,帮助各大品牌门店、卖场及企业恢复运营。

快手电商发布的公告显示,快手电商将继续减免湖北地区商家通过快手商品或快手指定的第三方交易工具完成订单的技术服务费,时效延长至2020年12月31日23:59,额度不设上限;同时面向所有商家,对2020年2月9日起至12月31日内通过快手商品或快手指定的第三方交易工具完成的订单,累计结算金额不足100000(含)的部分,免收技术服务费;减免后,商家仅需承担1%的支付渠道手续费。

值得一提的是,快手电商还将开通“穿云箭通道”,对于符合条件的知名品牌及一级代理商、知名品牌线下门店或卖场、外贸型企业,将不设限免收即日起至2020年6月30日的技术服务费,并提供帐期缩短、达人连麦、10亿流量扶持、专场云课堂、专属一对一对接小二等特殊权限服务,重磅支持实力商家,助力品牌门店和卖场销量提速。

服饰、家装、美妆等多行业借力快手电商,恢复生意实现销售额翻倍

工厂停产,门店无法营业,突如其来的疫情让不少线下实体店受到重创的同时,也让一部分人看见了线上销售新渠道,并抓住了机会。借力短视频平台,通过直播带货方式,转战线上的线下商家不仅恢复了生意,销量和营业额还实现了翻倍增长。

掌管13家巴拉巴拉童装品牌线下门店的姜雪英(快手ID:Jv577777),曾因门店在疫情期间全部关闭,一度面临破产危机,而快手直播给像她一样的众多实体门店经营者带来了转机。从正月初四开始直播,一个月时间,她在快手总销售额已经达到43万。“营收情况完全超出预期”专注做20年实体市场的姜雪英充分感受到快手电商强劲的带货实力,以及快手在疫情期间对传统行业商家的扶持与帮助。

另外一场快手直播中,家装品牌尚品宅配则直接锁定了1亿的营业额。联合商家号和达人号同步直播,直播间共吸引116万观看人气,留咨获客3673个、得到用户家装需求意向信息1万份。据尚品宅配负责人介绍,这基本相当于一个线下门店200天的获客量。

快手此前重点扶持的时尚美妆商家,同样在疫情期间展现出不俗的卖货实力。刚用快手一年半,有超250万粉丝关注,快手最具代表美妆主播之一“77英姐”(快手ID:lyxxy8888)非但没受疫情影响,还给自己2020年在快手定下6到10亿的营收目标。

据悉,疫情期间,快手电商通过推出多重专项扶持举措,切实帮助不少门店商家在线上恢复生意,缓解特殊时刻的经营压力。相关数据显示,快手电商已帮助至少50万线下商家恢复生意。

快手电商持续推出扶持计划,初期效果显著

快手电商对商家及品牌的扶持计划从未间断。为了帮助品牌加速成长,快手电商此前联合多家专业机构推出“快品牌成长加速计划”,助力初创品牌爆款打造。与此同时,3月13日,快手还联合多家品牌共同发布“品牌掌柜计划”,为快手创作者提供更优质的品牌好货、更灵活的分销模式和更全面的运营指导等扶持政策。

品牌货源无法保障、商品价格参差不齐、与品牌间沟通不畅……“网红带货”普遍存在的痛点,让大品牌入驻快手成为必然趋势。快手推出的一系列政策扶持,则为主播、商家、品牌搭建了更高效的连接平台。

事实证明,品牌在快手平台实现与用户全面触达和连接同时,也获得了持续的收益。在3月27日至28日,快手电商与商业化联合发布的“品牌C位计划”首期“原地逛街”活动中,包括完美日记、林清轩、李宁、特步、马克华菲等品牌齐聚快手直播卖货,最终获得3亿+曝光,销售额超过5000万,品牌涨粉率达到13200%,其中韩束销售额超过2千万。

快手电商负责人表示:“快手电商始终致力于为多方营造良性的交易平台,基于平台本身庞大的用户群体和流量,我们希望通过一系列切实的措施,为更多品牌、商家、主播带去实在利益。同时,我们也欢迎更多品牌商家入驻快手,携手谱写电商行业新篇章。”

(责编：毕磊、夏晓伦)