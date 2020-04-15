推选启动 报名踊跃 谁家新能源公交线路堪为高品质

城市生活一天天复苏，公共出行日渐回归常态。在全国公交行业，一件一年一度的大事再次成为焦点——“新能源公交高品质线路”开始征集报名。

自2016年起，这一由中国交通报社组织主办的推选宣传展示活动，以交通运输部“我的公交我的城”重大主题宣传活动为依托，以全国新能源公交企业为主角，已成为公交行业最具号召力和吸引力的交流、展示平台之一。

疫情期间，全国超过34万辆新能源公交车默默承担公共出行重任。在这一特殊时期启动的2019年度“新能源公交高品质线路”推选宣传展示也将具有特别意义。

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入选“高品质线路” 全国同行都知道了

“我们在网上看到了消息，遵义公交报名。”“绍兴公交第二公司报名。”“大连公交近期将申报多条线路。”尽管受疫情影响相比往年启动较晚，2019年度“新能源公交高品质线路”征集报名消息在《中国交通报》、中国交通新闻网发布后，仍受到多方关注。目前，报名邮箱已收到多家公交企业的申报材料，还有不少公交企业通过咨询电话留言表示已准备报名。

记者从遵义公交、绍兴公交第二公司报名材料中了解到，两家企业所申报线路均为当地标杆性的优秀公交线路，且在疫情期间仍保持运营。

公交企业为何报名如此踊跃？日前，记者在回访历年入选“新能源公交高品质线路”的运营企业时找到了答案。

“271路入选2017年度‘新能源公交高品质线路’，不仅让嘉兴国鸿公交被全国公交同行熟知，浙江省嘉兴市还借此成为2018年交通运输部‘我的公交我的城’重大主题宣传活动的举办地，吸引了全国30多家媒体的集中报道与关注。”嘉兴市国鸿公交总经理韩一峰笑言，这下子，全国同行都知道嘉兴公交了。

“西安公交235路入选了2018年度‘新能源公交高品质线路’，线路全体职工深知荣誉的‘含金量’，在日常工作中，对安全运营、优质服务、车辆卫生、车辆机件保养等工作更加重视，2019年还被西安公交集团公司评为高星级线路。”西安公交集团235路车队负责人李俊利说。

“‘新能源公交高品质线路’可以说是公交行业的一项至高荣誉，希望这项活动能够一直办下去，挖掘出更多让乘客满意的新能源公交线路。”大连公交客运集团总经理助理张勇说。

为公交企业提供交流平台

“新能源公交高品质线路”推选宣传展示是交通运输部重大主题宣传活动“我的公交我的城”的重要环节，目前已连续举办三届，每年分别从全国各地推选出10条“新能源公交高品质线路”。过去三年，30家公交运营企业曾在庄重的授牌仪式上享受高光时刻。然而，“新能源公交高品质线路”推选宣传展示活动的意义远不止于此。

活动举办方负责人表示，“我的公交我的城”重大主题宣传活动和“新能源公交高品质线路”推选让行业和公众了解到，不同地域、经济、政策条件下，不同公交企业主体的新能源线路运营、车辆应用案例，同时也为全国公交企业提供一个交流学习的平台。

每年度“新能源公交高品质线路”经验交流会上，多家公交企业代表分享企业管理及新能源公交运营经验。深圳市东部公交把握契机，勇于创新商业模式，率先开展公交供给侧结构性改革，为深圳公交全面纯电动化走出了一条创新发展之路；遵义公交在做好主业之余积极发展辅业，盘活闲置资产，实现了“多种经营、共谋发展”；临汾公交通过成本管控、精准核岗定编，以极低的人车比实现了新能源车辆的高效运营……让记者印象深刻的是，每一年的会场内均座无虚席。

“经验交流会为我们提供了很多同行企业的新能源公交运营经验，希望新一年度的活动能够展现更多氢能源公交车、新能源智能网联公交车的运营案例。”青岛真情巴士副总经理王贤君说，对许多公交企业而言，这是一次了解当前新能源公交推广应用情况、学习交流行业优秀经验的珍贵机会。

检验新能源公交推广应用成果

2016年，“新能源公交高品质线路”推选宣传展示伴随2016年“我的公交我的城”重大主题宣传活动同步启动，当年年底，全国新能源公交车保有量为16.4万辆。而在2018年度“新能源公交高品质线路”推选时，全国新能源公交车已超过34万辆。

随着新能源公交车保有量增长，“新能源公交高品质线路”推选展现了数年间新能源公交车辆技术、性能等方面的进步。

2016年度入选线路中，铁岭公交109路、拉萨公交24路，见证了新能源公交车在抗寒性能上的技术突破，实现在高寒地区的顺利运营。

2017年度入选线路中，遵义公交11路是新能源公交车在地势条件复杂的西南地区应用的典型案例。

在2018年度10条“新能源公交高品质线路”中，郑州公交727路是唯一一条应用氢燃料电池公交车的线路，实现氢能源公交车先试先行；广州观光2路采用双层纯电动公交车，满足核心商务旅游区域大运量、稳定可靠的运营需求。

这也进一步反映出，近年来，我国新能源公交车技术和性能进一步提升，并在实际运营中得到检验。多位公交运营、客车制造领域专业人士表示，期待2019年度“新能源公交高品质线路”推选活动展现出更新鲜、丰富的行业一线信息。

新能源公交高品质线路历年名单

2016年度

铁岭市公共汽车公司 109路

郑州市公共交通总公司 1路

金华市快速公交有限公司 BRT1线

北京公共交通控股（集团）有限公司 观光3线

青岛真情巴士集团有限公司 K1路

拉萨市交通产业集团公交运营有限公司 24路

曲阜市城乡客运有限公司 10路

深圳巴士集团股份有限公司 226路

蚌埠市公共交通集团有限公司 107路

北京骏马客运有限公司 顺1路

2017年度

江苏省南京市江南公交客运有限公司 35路

广东省深圳市东部公共交通有限公司 810路

浙江省嘉兴市国鸿公共交通有限公司 271路

浙江恒风集团有限公司公交分公司 BRT1号线

辽宁大连公交客运集团有限公司 6路

吉林四平公共汽车公司 123路

贵州遵义市公共交通（集团）有限责任公司 11路

交运集团青岛温馨巴士有限公司 774路

河南郑州交通运输集团有限责任公司

登封—郑州城际公交

山东省泰安市公共交通公司 16路

2018年度

重庆市长途汽车运输（集团）有限公司

合川—铜梁城际公交线路

拉萨市公交运营有限公司 20路

临汾市公共交通有限公司 10路

广州市公交集团电车有限公司 观光2路

永州市城市公共交通运输有限责任公司 22路

西安市公共交通总公司 235路

延安市公共交通总公司 K19路

泸州市公共交通集团有限公司 全域公交线路

石家庄市公共交通总公司 1路

郑州市公共交通总公司 727路

(责编：乔雪峰、夏晓伦)