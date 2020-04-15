跨境诈骗出现“特警”上门：警方联合钱盾成功挽损30万元 

“你被警方通缉了，需要配合警方进行远程调查！”接到这样的诈骗电话，你可能还半信半疑，但若真有“特警”上门持机密文件要求你配合调查，恐怕大部分人就会被吓到了。

记者14日获悉，北京警方联合钱盾反诈公益平台近日成功预警并劝阻一起新型的冒充公检法诈骗案件，帮助受害人止损30万元。该案较之以往最大的不同在于，瞄准海外留学生与国内联系不畅的弱点，开启线上和线下诈骗的新模式：不仅有银行工作人员、警方线上电话，还会有当地“特警”上门送文件，对受害人进行深度洗脑，实施诈骗。

据办案民警介绍，北京市民林某目前在东南亚留学。一天上午八点，他接到自称DBS星展银行客服的电话，称其银行卡被盗用，在林某否认后，客服主动称可转接电话至广州市公安局进行确认、报警。

因是跨境电话，一个自称广州市公安局民警的韩杰通过通话软件WhatsApp联系林某，称其银行卡确实已被盗用，并涉嫌一起经济案件，要求其配合调查。

在按照韩警官要求进行远程笔录，并提交了自己的身份证和护照信息之后，林某被告知11点左右有“特警”到他家送保密材料。果然，当地“特警”准时登门，并交给林某一个黄色信封要求其到一个没人的地方打开，签字、拍照发给韩警官。

林某此时已对两位“警察”的身份深信不疑，一切照做之后，韩警官发给林某一个网站链接，上面赫然出现写有林某详细个人信息的“通缉令”——刑事拘捕执行书，随后该“特警”又将纸质“通缉令”给到林某，要求他签字接收。

此时，林某已经被诈骗团伙深度洗脑，距离转账仅一步之遥。公安部刑侦局钱盾反诈预警系统将这一信息推送给北京警方的同时，启动钱盾反诈机器人进行智能劝阻，海淀警方也迅速联系林某的父亲，多方介入，对林某进行持续劝阻，最终林某意识到被诈骗，银行卡内30万元未转入诈骗账户。

北京警方提醒，公安机关对法律文书的使用是非常严格的，绝不可能通过网络，甚至聊天软件发送给涉案人员。公检法人员绝不会通过电话通知涉案，更不会要求转账验证，登陆所谓公安、检察院网站查看通缉令的都是骗子，“接到公安反诈专号及96110来电，一定要及时接听，听取劝阻，避免上当受骗。”

阿里安全钱盾反诈实验室高级专家反恶表示，钱盾反诈机器人已经与北京反诈专号96110进行了全面打通，通过来电显示“公安反诈专号”、智能语音交互等前沿技术助力警方提升劝阻效率。

据悉，公安部刑侦局钱盾反诈预警系统、钱盾反诈机器人均是钱盾反诈公益平台推出的产品。其中，钱盾反诈机器人自2019年11月15日上线以来，共挽回群众损失超过2亿元，劝阻成功率达97.7%，累计预警43万人次。

(责编：许维娜、夏晓伦)