报告显示：部分热门直播平台及手游充值付费存安全隐患

人民网北京4月15日（许维娜）日前，江苏省消费者权益保护委员会（以下简称“江苏消保委”）发布《未成年人游戏充值、直播打赏调查报告》称，18家手机游戏APP、手机直播平台充值付费存在安全隐患，仅有2家平台退款成功。同时，未成年人实名认证流于形式，形同虚设。

选取调查的手机游戏APP样本图

选取调查的直播APP样本图

调查结果显示，和平精英、王者荣耀、猫和老鼠、第五人格、开心消消乐、奥特曼传奇英雄、迷你世界、天龙3D、创造与魔法共9个手机游戏APP，均可通过其他账户如微信、QQ、邮箱、手机号等注册或授权登录，实名认证流于形式。特别注意的是，有2款游戏创造与魔法、天龙3D，体验人员使用未实名认证的华为账户进行登录，也可以充值消费。

迷你世界实名认证页面

在9款手机游戏调查体验中，开心消消乐、奥特曼传奇英雄以及天龙3D（苹果手机）的游客模式，均可以直接充值消费，并无金额限制；奥特曼传奇英雄、创造与魔法、第五人格、迷你世界都存在填写未成年人实名信息，玩游戏时间不限定，单次充值可以超过50元，甚至高达到648元，且可以多次充值的现象；9款游戏充值付费只需点击购买，直接跳转第三方支付平台，例如微信、支付宝、苹果支付或者华为支付等，第三方软件如果开通免密支付，可以直接付款，无需验证。

第五人格未成年人账号可充值198元

报告称，本次体验的9个游戏APP样本中，截止目前，仅腾讯旗下的王者荣耀、和平精英退款成功，其余游戏尚未退款。

直播平台调查结果显示，所有直播平台体验样本均没有强制实名认证的规定，只需要通过手机号、邮箱等注册或第三方账号例如微信、QQ、微博等登录。如：抖音、斗鱼、TT语音的个人资料即使填写未成年人的年龄信息，系统也不会自动跳转青少年模式，必须手动设定；哔哩哔哩（苹果手机）在游客模式状态下可以充值、打赏。

哔哩哔哩游客登录

调查结果还显示，部分直播平台青少年模式与一般模式无差异，形同虚设。除了一直播和快手规定“每天使用时长不超过40分钟”外，其他7个直播平台（斗鱼、虎牙、抖音、哔哩哔哩、花椒、酷狗直播、TT语音）均可以通过输入密码延长青少年模式下软件的使用时限。

成年模式

青少年模式

在9个直播平台调查体验中，在保护青少年模式方面，一直播、花椒直播未有未成年提示，斗鱼和酷狗直播两大平台则在各自充值协议中强调“对于未成年用户使用本服务过程中的行为，以及因使用本服务产生的一切后果不承担责任”；充值金额方面，快手单次充值金额最高，达100万元。抖音首次充值最低可充1元，第二次最低只能充值6元。

针对平台充值存在安全隐患，调查结果显示，在9个直播平台体验样本中，所有平台均使用第三方支付软件如微信等方式支付，只需要输入第三方软件密码或者使用指纹即可支付，无需验证充值用户是否为网银账户主体，支付方式简单便捷，但是存在安全隐患。其中，一直播在充值支付时，会自动勾选“支付宝小额免密支付”，必须手动取消才可改变自动支付方式。

一直播自动勾选页面

报告称，截止目前，9个直播平台体验样本中，尚无一例成功退款。各个平台退款流程复杂，要求提交手持户口本证明、监护人及未成年人身份证、出生证明等信息资料，体验员普遍存在个人信息安全担忧。TT语音线上客服和电话客服互相推诿，酷狗直播、一直播表示因平台规定或提交资料不全面等原因拒绝退款。

此外，江苏消保委表示，体验过程中，9位体验员在打赏时遇到不同程度的诱导，包括单次打赏时，页面有连击提示或者自动勾选数量；打赏成功后，主播口头交流，诱导继续打赏赠送。

打赏页面默认赠送数量

针对上述调查结果，江苏消保委特别提出要加快推进“注册实名认证+支付前人脸识别”双认证系统的建议：

一是 严格遵守《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》的相关规定，所有网络游戏用户均须使用有效身份信息方可进行游戏账号实名注册；

二是任何注册用户进行游戏充值或支付消费前，均须开启人脸识别，只有注册用户信息和人脸识别相匹配时，方可进入游戏充值或支付消费程序；

三是 网络游戏企业和直播平台等网络娱乐行业应当切实承担社会责任，依法依规经营，保护未成年人身心健康。

江苏省消保委还表示，将采取“面对面”约谈和“云”约谈相结合的方式，与调查所涉出现问题的企业充分交流和沟通，争取达成共识，整改优化。同时，江苏消保委将向国家新闻出版署等有关部门具函，提出加强网络游戏和直播平台等网络娱乐行业监管的合理化建议，促进网络娱乐行业健康发展。

(责编：许维娜、夏晓伦)